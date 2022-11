El queso más codiciado de Mercadona por 'gourmets' también es sano: bajo en sal y con 'grasas buenas'

Son pocos los que renuncian a los lácteos en España, pero muchos los que tienen todo tipo de dudas acerca de su perfil nutricional. Que la lactosa provoque intolerancia o siente mal a no pocas personas, además de contener un gran porcentaje de grasas saturadas, son algunos de los argumentos que juegan en su contra. La leche ha sido sustituida en muchos casos por bebidas vegetales, pero los amantes del queso todavía no han encontrado una alternativa. Y finalmente quizás no sea necesaria si profundizamos en las ventajas de tomar los derivados de la leche con moderación.

En ese sentido, Mercadona alberga en su quesería algunos de los bocados más codiciados por los gourmets: de cremas de queso para untar hasta productos curados y premiados internacionalmente. En esta ocasión analizaremos el perfil nutricional de uno de los más buscados en el supermercado: el Queso Mascarpone Hacendado. Se trata de un producto que recomiendan desde la cadena valenciana para emplear en "postres y sobremesas" por su textura "suave y cremosa". No obstante, su versatilidad va más allá.

Mercadona nos lo presenta en dos formatos diferentes: una tarrina de 250 gramos con un precio de 2,55 euros y una de 500 gramos que nos sale por 4 euros. Si nos fijamos en los ingredientes de este tipo de queso fresco vemos que está elaborado con nata pasteurizada proveniente de leche de vaca con origen español y ácido cítrico para corregir la acidez. Nos recomiendan que se conserve en un lugar frío con una temperatura de 0 a 8 grados. Una vez más, es la Quesería Lafuente, con sede en Heras (Cantabria), la que se encarga de su producción.

Solo 0,11 gramos de sal

El Queso Mascarpone de Hacendado es un producto saludable. Se considera un buen procesado al estar elaborado a partir de leche y nata de vaca, siendo rico en vitamina C, vitaminas del grupo B y C, además de minerales como el potasio, el fósforo y el calcio. Su valor nutricional por cada 100 gramos de producto es de 482 calorías, 50 gramos de grasas de los que 36 son de grasas saturadas, 5 gramos de hidratos de carbono de los que 3,8 son azúcares, 3 gramos de proteína y solo 0,11 gramos de sal.

El mascarpone es un queso fresco típico del norte de Italia, de la región de Lombardía, al que el Gobierno italiano ha dado la etiqueta de Producto Alimentario Regional Tradicional para que ninguna otra zona pueda reclamar su origen, que está fechado alrededor del siglo XVII en Abbiategrasso y Lodi. Se trata de un alimento muy similar al queso crema por su consistencia, pero técnicamente hablando no sería un queso, sino el resultado de añadir un cultivo de bacterias a la nata extraída de la leche que se usa en la fabricación del parmesano.

Ojo con las calorías

Sin embargo, lo suelen describir como un queso de cuajada y se elabora de forma muy parecida al yogur: tras agregar el cultivo de bacterias a la nata, se calienta suavemente y se deja que espese. Es muy delicado y debe consumirse fresco porque se estropea con facilidad. Además, tiene un contenido de entre un 60 y un 75 % de grasas saludables, lo que le dan su característica consistencia. Precisamente, su perfil graso hacen de él un alimento altamente saciante que mantiene a raya la sensación de hambre.

Aporta una buena cantidad de proteínas de buena calidad (con todos los aminoácidos esenciales) y de calcio, vital para el desarrollo y el cuidado óseo, pero se trata de un alimento altamente calórico del que no deberíamos abusar. El Queso Mascarpone de Mercadona, sin ir más lejos, supera las 480 calorías por cada 100 gramos de producto y el 50% son grasas. El azúcar ocupa menos de un 4% y procede de una fuente natural como es la leche. Podemos concluir que se trata de un lácteo no perjudicial que, no obstante, debemos consumirlo con moderación.

Tarrina grande del Queso Mascarpone de Mercadona.

Y, ¿cómo consumimos el mascarpone? Lo más seguro es que lo primero que se nos venga a la cabeza será un típico postre italiano que encanta a los cafeteros: el tiramisú. Este queso es el ingrediente central de su elaboración junto al bizcocho, el café, el azúcar, el cacao en polvo y el licor Amaretto. Desde Cocinillas nos apuntan un par de recetas para prepararlo en casa y que sea, al menos, un poco más saludable. Una más sencilla para hacer en menos de 5 minutos y la auténtica italiana. También hay un montón de recetas saladas, como las endibias con crema de salmón y mascarpone o los tallarines con trufa y jamón.

