La nueva crema de queso de Mercadona que es "brutal y espectacular": cuesta 1,49 euros

Dado el rotundo éxito que tuvo en las estanterías de Mercadona el Queso Crudo Viejo La Reserva, galardonado como el mejor del mundo, la cadena valenciana de Juan Roig ha decidido fusionar Hacendado con Entrepinares para lanzar la nueva crema de queso viejo tostado por tan solo 1,49 euros. Otro ingrediente para las próximas reuniones navideñas que sin duda ocuparán el centro de las mesas, como la nueva salsa cocktail, el surtido de bombones o el turrón relleno de avellanas, entre muchos otros.

Los clientes habituales del Mercadona y amantes del queso seguro que han probado el Queso Crudo Viejo la Reserva, elaborado por la empresa Entrepinares y distinguido como el mejor queso de oveja del mundo por el certamen internacional Cheese & Dairy Awards. Los que aún no lo conocen tienen que darse prisa, ya que su rotundo éxito en ventas consiguió dejar sin existencias a la cadena valenciana. Por este mismo motivo y porque Juan Roig siempre piensa en sus clientes, ha lanzado la crema de queso viejo tostado en tarrina, por tan solo 1,49 euros.

Esta nueva crema para untar se trata de un queso fundido, integrado por una mezcla de quesos, agua, leche de vaca desnatada en polvo y mantequilla, además de conservadores y sales de fundido. Los consumidores no han dudado en mostrar su satisfacción con el producto en redes sociales con comentarios como "Debe de estar brutal", "Me encanta", "Está fenomenal, te lo comes en un momento" o "Tan rico como la cuña".

La crema de queso se puede convertir en el aperitivo perfecto para los invitados o en el acompañamiento de los platos principales.

Se vende bajo la marca Hacendado en una tarrina de 150 gramos y además no contiene gluten ni huevo, por lo que es totalmente apto para celíacos.

La compañía recomienda mantenerlo entre los dos y los ocho grados para poder consumirlo de la forma más líquida, siendo la manera en la que se mantendrá mejor el sabor y aroma del queso viejo tostado.

Además del exquisito queso de oveja y de la crema comercializada de la mano de Hacendado, la marca Entrepinares ofrece múltiples variedades de distintos sabores, como el queso tierno en lonchas, el curado, en aceite de oliva o crudo. Una empresa familiar con una producción anual por encima de los 60 millones de kilos, estando presente en 35 países.

