El 'superalimento' innovador que triunfa en Mercadona: 100% natural y con efecto anti-colesterol

Vivimos con su presencia relegada a un segundo plano hasta que nos apetece hacer un pesto casero y acudimos, ingenuos, a comprar piñones al supermercado por primera vez. Ahí es cuando tomamos conciencia de que se trata de un fruto seco para ricos, puesto que su precio puede llegar a los 140 euros el kilo si son de origen España. Sin embargo, Mercadona se ha empeñado en acercar una opción más económica para su clientela y pone a la venta dos formatos de piñón recolectado fuera de la Unión Europea que nos permite consumir este alimento rico en nutrientes sin dejar en negativo nuestra cuenta corriente.

Los Piñones de Mercadona que no son nacionales ―los ibéricos cuestan 5,50 euros los 50 gramos― se venden en la cadena valenciana en dos formatos: un bote de 70 gramos a 2,95 euros (42,14 euros el kilo) y el de 150 gramos a 5,70 euros (38 euros el kilo). Sin precisar su origen, más allá de localizarse fuera de los países miembros de la UE, están envasados por Jesús Navarro SA en la localidad alicantina de Novelda y suponen una alternativa asequible para no tener que renunciar a uno de los frutos secos más valorados por los nutricionistas. La primera diferencia es que son de un tamaño menor que los nacionales.

Los piñones son las semillas de las especies del género Pinus procedentes de la piña. Son pequeños, alargados y blancos, con un sabor parecido a la almendra pero con un toque más dulzón y aromático. Destaca la Fundación Española de Nutrición (FEN) que una veintena de árboles producen piñón lo suficientemente grande como para que su recolección sea productiva, puesto que otros son demasiado pequeños. En Europa proceden del pino piñonero, un árbol originario de la cuenta mediterránea que puede llegar a los diez metros de altura.

El bote grande de piñones de Mercadona.

El aprecio por los piñones no es nuevo, puesto que desde la antigüedad acompañaban a los legionarios romanos en sus campañas para servirles de provisión debido a su alto contenido en proteínas, que les aportaba energía. Además, los nativos americanos los usaban para el tratamiento de la diarrea y hacían té con ellos para aliviar los dolores de cabeza. Es un fruto seco cuya recolección se produce en diciembre y es durante el verano cuando sale al mercado ya transformado para su venta.

El valor nutricional por 100 gramos de piñones, según la FEN, es el siguiente: 693 calorías, 14 gramos de proteína, 68,6 gramos de grasas totales (19,9 y 41,1 gramos de monoinsaturadas y poliinsaturadas, respectivamente), 4 gramos de hidratos de carbono, 1,9 gramos de fibra y 11,5 gramos de agua. En cuanto a los minerales, destacan los 270 miligramos de magnesio, 780 miligramos de potasio y 650 miligramos de fósforo. También aportan niacina, vitamina A equivalente retinol y vitamina E.

Destaca sobre todo la FEN su alto porcentaje en grasas de su composición, que justifican su elevado contenido calórico. Es el fruto seco con más grasa solo por detrás de las nueces de macadamia y una cucharada sopera de piñones aporta el 60% de los objetivos nutricionales diarios para hombres respecto al aporte de ácidos grasos poliinsaturados de la dieta. Sus proteínas son de origen vegetal, con un buen contenido de arginina. El perfil vitamínico supone el equivalente al 15, 9 y 28% de las ingestas diarias de tiamina, niacina y vitamina E, contribuyendo al funcionamiento normal del sistema nervioso y a proteger las células del daño oxidativo.

Los piñones también aportan omega 6 y omega 7, reduciendo los niveles del llamado colesterol malo y protegiendo el sistema cardiovascular. Protegen el sistema inmune y evitan los picos de glucosa, además de combatir los problemas intestinales. Suponen un alimento muy completo para las personas con una actividad física intensa, pero conviene no abusar de ellos para evitar una sobe ingesta de calorías si no se lleva una dieta equilibrada. Asimismo, este fruto seco también podría provocar alergias, con lo que hay que asegurarse que no existen intolerancias antes de su consumo.

