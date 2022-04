La nueva barbacoa 'superpotente' de Lidl para primavera: es eléctrica y cuesta 34,99 euros

El catálogo de Lidl sigue adaptándose a las nuevas necesidades de los hogares. Ya ha dado muestras de ello recientemente con ambiciosos productos como una estantería telescópica con cuatro baldas o la nueva mesa que imita a la madera de roble. Ahora, con la llegada de la primavera y la posibilidad de empezar hacer actividades diferentes en casa, Lidl trae un nuevo producto ideal para esas reuniones sociales que proliferan tanto en estas fechas.

La última innovación ha venido con un modelo de barbacoa eléctrica que se erige como el ideal para hacer todo tipo de asados y parrilladas. Entre sus muchas ventajas se encuentra, por tanto, que no precisa de carbón ni fuego, elementos siempre molestos cuando hay que lidiar con el clima: a veces, hace mucho viento; otras, no se mueve ni una ligera brisa que avive el fuego. Por no hablar, por supuesto, del molesto humo.

Esta barbacoa tiene un precio bastante razonable: 34,99 euros. Puede utilizarse como barbacoa de mesa o de pie, sin olvidar que solo funciona si está enchufada a la red eléctrica. Además, también puede utilizarse en interiores. Su tamaño (91 x 47 x 95 cm) y peso (2,90 kg) hacen que esto sea factible, ya que el traslado no debería implicar demasiadas complicaciones.

Barbacoa Lidl

Con esta barbacoa, que se puede desmontar rápidamente y sin problemas gracias a sus placas de grill, se conseguirá cocinar las carnes tanto como se desee y en poco tiempo gracias a sus 2.200 W de potencia regulables. Para ello, la barbacoa dispone de un termostato regulable de forma continua con protección contra sobrecalentamiento. Además, al tener pilotos luminosos LED se reduce su consumo de energía.

