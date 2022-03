Estos son los fabricantes españoles de Mercadona que producen la leche de marca blanca Hacendado

Desde pequeños siempre nos han dicho eso de "Cómo no bebas leche, no vas a crecer". Esta frase no es tan solo un simple dicho porque, en parte, se considera cierta. Este alimento no puede faltar en nuestra dieta diaria debido a que otorga al organismo una importante fuente de calcio y un altor valor proteíco beneficiosos para nuestra salud. La leche del supermercado Mercadona es una de las más vendidas del mercado y además está catalogada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como una de las mejores.

De hecho, varios expertos nutricionistas recomiendan consumir una cantidad media de 1.200 mg de calcio al día en los niños de los 10 a los 18 años, de 800 a 1.000 mg en los adultos y de 1.500 mg en las mujeres postmenopúsicas y ancianos. En los supermercados españoles se pueden encontrar una gran cantidad de marcas que venden este producto y que están elaborados, en su mayoría, por proveedores españoles.

Está claro que la leche de Hacendado cuenta con una gran calidad, pero ¿quién elabora este producto?

Productores

Solo basta con echar un vistazo al etiquetado del envase de cartón de la leche de marca Hacendado para saber que empresa la elabora. Mercadona, en un comunicado, afirmó que este producto está elaborado por compañías nacionales, al igual que ocurre con el 90% de los productos de su marca.

Los proveedores que producen la leche de Mercadona son los siguientes: COVAP (Andalucía), Naturleite (Galicia), Làctia (Catalunya), Lactiber (Castilla y León), Iparlat (Euskadi y Cantabria) y Lactazor (Región de Murcia). En un comunicado elaborado por el propio supermercado se afirma que la compañía mantiene importantes colaboraciones con todos ellos que se basan la estabilidad, la proyección de futuro, la garantía de compra y la mejora y especialización de la cadena.

Un pasillo de Mercadona.

La empresa COVAP (Cooperativa Ganadera del Valle de los Alberche) es una cooperativa andaluza fundada en 1959 en Pozoblanco (Córdoba). Cuenta con 4.500 ganaderos repartidos en diferentes ciudades como Córdoba, Huelva, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. Además es el quinto productor de leche del país produciendo un total de 400 millones de litros al año.

Por su parte, la leche de otros supermercados también la elaboran en su mayoría empresas españolas. Por ejemplo, la empresa Celta que está unicada en Pontedeume (A. Coruña) y Meira (Lugo) es la proveedora del supermercado Lidl. La del Carrefour y Dia corren a cargo de la empresa filial española de Puleva, Lactalis Iberia.

También te puede interesar...

-El zapatero definitivo de Lidl para familias numerosos y enrollable que sale tirado de precio

-El nuevo colchón plegable de Lidl, el más barato del mercado: quedan pocas unidades online

-El mejor detergente para Samantha Vallejo-Nágera, jurado de MasterChef: cuesta 3,48 euros

Sigue los temas que te interesan