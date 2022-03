La nueva mesa de Lidl con ruedas, cajones, plegable y fácil de guardar más barata que en Ikea

Lidl es, desde hace años, uno de los supermercados más populares de nuestro país por la gran variedad de productos que oferta a buen precio, no solo de alimentación, si no también muebles para el hogar, ropa y electrodomésticos. La cadena alemana no deja de sorprender a sus clientes con artículos similares a los de grandes marcas pero con precios más baratos, prueba de ello es su última novedad, una mesa plegable perfecta para cualquier estancia de la casa, muy similar a la que vende Ikea. No es la primera vez que la compañía zarandea a la marca sueca con mejores precios, ya lo hizo con la mesa para cocina con ruedas y botellero.

En apariencia son muy similares, pero existe una gran diferencia entre ellas: el precio. Mientras que el artículo de Ikea cuesta 159 euros, Lidl tiene la misma mesa plegable, de muy buena calidad, por 40 euros menos, su precio es de 119,99 euros. Se vende exclusivamente online. Este producto es perfecto para aprovechar cada rincón de la casa y ganar espacio, y al estar barnizada en blanco mate combina con cualquier superficie, y es muy fácil de limpiar.

Esta mesa es muy versátil gracias a sus bandejas plegables, que pueden abrirse juntas o por separado, con capacidad para hasta 4 comensales. El cuerpo central tiene 4 amplios cajones y una balda inferior, lo que permite aprovechar al máximo el espacio.

Cada uno de los tableros tiene unas medidas de 80 x 60 cm, por lo que la mesa desplegada a ambos lados mide 150 x 74 x 80 cm (L x A x F). Agunata una carga máxima de 30 kg, e incluye las herramientas, el material y las intrucciones para su montaje.

