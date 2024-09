Aldi viene a solucionar los problemas de espacio con un armario con ruedas: cuesta 29,99 euros

Quedarse sin espacio en casa es muy común y le ocurre a gran parte de la población. Da igual cuál sea la habitación, el salón, la cocina, la oficina, el baño... en algún momento todos hemos necesitado un lugar extra de almacenamiento. Hay muchas tiendas que buscan poner solución a este problema con nuevos muebles, sin embargo, hay una que ha destacado por no parar de traer novedades tanto de mobiliario práctico como de objetos decorativos y en la mayoría de las ocasiones al mejor precio. Y no, no estamos hablando de Ikea, sino de Aldi. La cadena alemana ha lanzado un mueble auxiliar por tan sólo 29,99 euros.

Aldi es un supermercado que cada semana lanza ofertas de alimentación, productos de limpieza, de cuidado personal, moda o muebles como en esta ocasión. Se trata de un armario con ruedas que cabe en cualquier espacio libre del salón, la cocina o el baño como muestran en la página web.

Muchos baños suelen tener poco lugar para guardar todos nuestros productos, es por eso que este mueble es ideal para añadir ese espacio extra. Además, al tener cuatro ruedas giratorias podrás moverlo siempre que lo necesites a cualquier rincón de la habitación.

Armario con ruedas. Aldi

El armario de madera lacada y cuenta con dos puertas correderas. En el interior se encuentra una balda que divide el espacio donde podrás colocar el papel higiénico, toallas o productos de asea que tengas de repuesto. También cuenta con una zona de almacenamiento abierta en la parte superior, ideal para colocar aquellos productos que necesites tener más a mano.

El mueble auxiliar puede soportar una carga máxima de 15 kilos y tiene un tamaño aproximado de 71 x 70 x 20 centímetros, lo suficientemente compacto para los hogares con poco espacio. Y si eres de los que no compra muebles para no tener que montarlos, no te preocupes porque este mueble no requiere de mucho esfuerzo.