Mercadona recupera una de las salsas preferidas por sus clientes y la incluye en sus novedades: cuesta 1 €

La compañía de supermercados de Juan Roig ha incluido entre sus baldas una novedad de lo más picante: la salsa de Piri Piri, conocida por ser el aderezo picante más versátil del mundo. El bote, marca Hacendado, es una nueva fórmula de la anterior salsa, y ya está triunfando en número de ventas y recepción. Cuesta 1 euro en el supermercado valenciano.

Hasta ahora, Mercadona contaba con otro tipo de salsa Piri Piri, que retiraron de las tiendas durante un par de semanas. Por eso, para compensar a sus clientes, la han traído de vuelta como novedad, con una nueva receta, en envases de 195 ml y por sólo un euro. Las opiniones de los usuarios no dejan lugar a duda: "Buenísima para acompañar todo tipos de comidas", comparte un cliente.

Esta salsa, elaborada a base del chile Piri Piri, fue un invento portugués o angoleño -no se tiene muy claro-, pero se ha popularizado por todo el mundo como el aderezo picante más polivalente. Pero que no se amilanen los escépticos: es muy poco picante, ya que se hace con chiles muy pequeños. "Me gusta mucho más que el tabasco", afirma una cliente en Instagram. "No pica nada, está buenísima", señala otra.

Hay tantas formas de hacer piri piri como teorías acerca de su origen, pero la receta original coincide siempre: chiles secos o frescos macerados con ajo, aceite y zumo de limón o lima, vinagre de vino o incluso whisky, brandy, coñac y oporto. Hay quien le añade cebolla, laureles o jengibre, pero en Mercadona se han quedado con la fórmula tradicional. Para rebajar el picante, se le pueden agregar tomate y pimiento rojo crudo o asado.

