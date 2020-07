El misterio del mango congelado del Mercadona: ¿por qué ha desaparecido del supermercado?

Con las altas temperaturas del verano, lo que más buscan los consumidores son los productos fríos o congelados. En este sentido, uno de los productos estrella que comercia Mercadona es su popular mango congelado. Con él se pueden hacer helados, batidos, o bien, se puede comer en daditos o servir de complemento para un yogur, por ejemplo. Sin embargo, desde hace meses el producto ha desaparecido de las estanterías del supermercado. Tanto es así que varios usuarios se han quejado a través de Twitter y le han cuestionado a la superficie cuándo volverá.

El supermercado dirigido por Juan Roig, tras ser preguntado por varios usuarios de Twitter sobre la fecha de retorno del mango, se ha limitado a decir: "A partir del mes de julio volveremos a disponer de nuestro mango congelado a dados".

Pese a ello, Alfredo Martínez, un consumidor del delicioso mango consultado por EL ESPAÑOL, se impacienta: "Cuando dicen que el mango volverá en julio, yo entiendo que se refieren al 1 de julio y estamos a 16 y aún sigue sin haber, al menos en mi Mercadona, el del Paseo General Martínez Campos de Madrid".

Hola, Nani. A partir del mes de julio volveremos a disponer de nuestro mango congelado a dados. Disculpa las molestias ocasionadas. — Mercadona (@Mercadona) June 19, 2020

De hecho, este 22 de abril, la usuaria de Twitter Lola Gómez exageraba a la hora de afirmar que "era feliz hasta que quitaron el mango congelado en el Mercadona". Un claro ejemplo de la nostalgia que produce la falta de este producto entre sus fans.

Y es que las idas y venidas del mango congelado en verdad preocupan a algunos consumidores como Alfredo. "En septiembre de 2019 lo quitaron, justo al acabar el verano. Pregunté a los trabajadores del Mercadona de Martínez Campos, en Chamberí, y me dijeron que lo habían retirado y que sólo había fresas y frutos rojos congelados, pero que no había stock del mango y no se esperaba que volviera. Me extrañó mucho, pues es un producto que arrasaba, ya que casi siempre quedaban pocas unidades", cuenta a este periódico este consumidor tan observador.

Era feliz hasta que quitaron el mango congelado en el Mercadona https://t.co/qflv3Hf2rI — Lolamento ۞🦁 (@lolagomezzz_) April 22, 2020

Es más, Alfredo no duda en destacar todas las propiedades positivas que tiene el mango congelado de Mercadona: desde su sabor hasta su precio, ya que por 1,49 euros los compradores podían adquirir el paquete de 300 gramos. "Su precio era genial, pues los mangos importados cuestan mucho más y es la única forma de que la gente que tenemos pocos recursos pueda acceder a esta fruta tropical", sentencia.

Por el momento, la cadena de supermercados valenciana sólo se ha limitado a afirmar que este julio volverá el popular mango congelado. Pero, de momento, sigue sin estar presente en algunos Mercadona y eso empieza a impacientar a los consumidores más fieles como Lola o Alfredo. El calor del verano aprieta y ellos quieren ya su mango congelado.