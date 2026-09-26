Venden una casa rural de 1.022 m² con finca de 4.500 m², estanque, almacén y lista para vivir cerca de Madrid

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Las claves Generado con IA Se vende una finca rústica de 1.022 m² construidos y 4.587 m² de parcela en Navalcarnero, a poco más de 30 km de Madrid. La propiedad incluye vivienda, varias edificaciones, almacenes, corrales, pozo, estanque y suministro eléctrico dado de baja. Dispone de siete habitaciones, dos baños y todas las construcciones están inscritas en las escrituras. El precio de venta es de 362.700 euros y está situada en una zona bien comunicada, con servicios y entorno rural cerca de la capital.

A poco más de media hora de Madrid se encuentra una finca rústica que ofrece una alternativa poco habitual para quienes buscan espacio y tranquilidad sin alejarse demasiado de la capital.

En El Pijorro, una zona de Navalcarnero, se vende una propiedad de 1.022 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 4.587 metros cuadrados, con vivienda, varias edificaciones, almacenes, corrales, pozo y estanque.

El inmueble está financiado por 362.700 euros, según la información del anuncio inmobiliario en el portal Yanencontre.

Una casa rural en Navalcarnero

La finca cuenta con siete habitaciones y dos baños y, aunque algunas de sus instalaciones tienen otros usos, la descripción señala que la propiedad se encuentra en buen estado y es apta para vivir.

La construcción principal tiene dos alturas. En ella se distribuyen 199 metros cuadrados destinados a vivienda y otros 199 metros cuadrados correspondientes a un almacén. A esto se suma una segunda nave de 451 metros cuadrados, además de otras construcciones y corrales repartidos por la parcela.

Uno de los elementos que diferencia esta finca es precisamente la cantidad de espacio exterior y las instalaciones vinculadas al terreno.

La propiedad dispone de pozo y estanque, dos características que aportan un perfil especialmente rural al conjunto. También cuenta con suministro eléctrico por compañía, aunque actualmente se encuentra dado de baja.

Según el anuncio, todas las edificaciones están recogidas en las escrituras, un aspecto relevante para quien esté interesado en adquirir una propiedad con varias construcciones dentro de una misma finca.

La finca se encuentra en Navalcarnero, municipio situado a unos 30 kilómetros al suroeste del centro de Madrid y comunicado directamente con la capital a través de la A-5. En condiciones habituales de tráfico, el trayecto en coche puede situarse alrededor de los 25-35 minutos.

La localidad combina su carácter residencial con servicios propios de un municipio de tamaño medio, como centros educativos, instalaciones deportivas, comercios, supermercados y establecimientos de restauración.

También cuenta con conexiones por carretera hacia otros municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el entorno ofrece además una alternativa para quienes buscan alejarse de la densidad urbana. Navalcarnero mantiene su identidad de municipio histórico y está rodeado de espacios naturales y zonas rurales.

La finca, por sus dimensiones, puede resultar especialmente llamativa para quienes prioricen disponer de grandes superficies construidas y terreno privado.

Sus 4.587 metros cuadrados de parcela, junto con las distintas edificaciones, permiten plantear diferentes usos dentro de una propiedad situada relativamente cerca de Madrid.