Las monedas de peseta que son un auténtico tesoro: se pagan por ellas hasta 150.000 euros

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Las claves Generado con IA Algunas monedas de peseta pueden alcanzar valores de hasta 150.000 euros en subastas, dependiendo de su rareza y estado. La moneda de 100 pesetas de 1870, hecha de oro y con solo una docena de ejemplares, es la más cotizada. Otras monedas valiosas incluyen la de 5 pesetas de 1871, la de 100 pesetas de 1897 y la de 50 pesetas de 1984 con errores de diseño. Factores como el año de acuñación, errores y estado de conservación determinan el alto valor de algunas pesetas antiguas.

A los más jóvenes, la palabra peseta les sonará a chino. Sin embargo, para muchos españoles fue la moneda con la que pagaron la hipoteca, el coche, y el pan de cada día.

Recordemos, fue el 31 de diciembre de 1998 cuando la peseta dejó de cotizar, siendo sustituida por el euro el 1 de enero de 2002. Durante 134 años, los españoles la tuvieron en sus bolsillos.

Como se suele decir, las hubo 'de todos los colores': de bronce, de plata e, incluso, de oro. Y la denominación iba desde un céntimo a 500 pesetas. Revisa tus cajones porque, atendiendo a una serie de características (año de acuñación, rareza, errores…), puede que tengas miles y miles de euros sin saberlo.

La peseta más valiosa

Se trata de una moneda de 100 pesetas cuyo valor se ha disparado. Tanto, que ha dado el salto hasta los miles de euros. ¿Cuál es?

Se trata de una moneda que se puso en circulación en 1870. En esa época, había en España un gobierno provisional tras la caída de Isabel II tras la Revolución Gloriosa. Tiene 36 milímetros de diámetro y 32,25 gramos de oro.

¿Qué tiene en el anverso? Una efigie que simboliza la soberanía nacional. ¿Y en el reverso? El escudo oficial monárquico de la época. ¿Cuál es su valor? En la última subasta en la que se puso precio a la misma, llegaron a pagarse 150.000 euros.

El precio inicial de la puja, organizada por Soler & Llach, era de 130.000 euros. Y hablamos de 2016, por lo que su valor seguramente se ha incrementado. Que se pagase tanto por ella se debe a que, entre otras razones, se encontraba en perfecto estado de conservación. Además, conviene recordar que sólo se acuñaron una docena de piezas.

Otras pesetas

En las pujas numismáticas hay otras monedas de pesetas que alcanzan cantidades de miles de euros. Una de ellas tiene un valor facial de 5 pesetas (popularmente conocida como un duro) pero se puede disparar hasta los 8.000 euros.

Acuñada en 1871, es fácilmente identificable porque en su reverso se encuentra la figura de Amadeo I de Saboya. Recordemos que su reinado únicamente duró entre 1871 y 1873. Por lo tanto, uno de los más breves de la monarquía en España.

Otro caso interesante es el de la moneda de 100 pesetas de 1897. Redonda, con 36 milímetros de diámetro, tiene 32,25 gramos de oro de ley de 900 milésimas.

En el anverso se puede leer ‘Alfonso XIII por la Gracia de Dios 1897’, mientras que en el reverso la leyenda es “Rey Constl. de España 100 pesetas”. La tirada fue de 810 ejemplares. Su precio en las pujas está sobre los 3.000 euros.

Y hasta 10.000 euros se pueden conseguir si se tiene una moneda de 50 pesetas de 1984. Cierto que se emitieron muchas de ellas, pero hubo unas pocas a las que se les puede poner el adjetivo de raras.

Tanto lo fueron, que fueron retiradas de la circulación de manera inmediata. Y es que en su diseño había un error mayúsculo. En su anverso, el rey Juan Carlos I; en el reverso, el escudo anterior a la Constitución de 1978.

Unos 2.200 euros se pueden lograr por la peseta de 1946 que tenga en su estrella el número 48. Eso sí, siempre y cuando esté en un perfecto estado de conservación. Fue acuñada durante la dictadura franquista y diseñada por el escultor Mariano Benlliure.

Y hasta 20.000 euros se pueden alcanzar por la moneda de 50 pesetas de Franco del año 1949. Eso sí, siempre y cuando en esa estrella diminuta estén los años 51 o 52. Las más corrientes suelen tener los años 49 o 50. Y estas últimas valen unos dos euros.

Interesantes

A partir de aquí, las monedas de pesetas no tienen tanto valor, aunque no por ello dejan de ser interesantes. Por ejemplo, está la moneda de Franco de 100 pesetas de 1966. Acuñada en plata, se acuñó entre 1966 y 1970, aunque la de más valor es la que tiene en la estrella el año 1969. ¿Por qué?

Porque dicho año se acuñaron menos monedas: 4.500 monedas de un total de 56 millones. Con todo, y dependiendo del estado, se pueden alcanzar los 400 euros. Para el resto de monedas, dependerá del precio de la plata.

Una cantidad similar se puede conseguir por la moneda de 100 pesetas de 1980, con la efigie del Rey Juan Carlos; mientras que las 100 pesetas de 1992 ya se quedan en unos 100 euros. También 400 euros se pueden obtener por la moneda de dos pesetas de Alfonso XIII de 1894 con la figura de perfil del joven monarca en el reverso.