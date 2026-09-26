Máximo, 26 años: "Me vuelvo a España después de vivir 3 años en Australia, he trabajado en cosas que nunca imaginé"

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Las claves Generado con IA Máximo, de 26 años, regresa a España tras vivir casi tres años en Australia, donde se marchó con 23 pensando quedarse solo unos meses. Durante su estancia, trabajó en sectores inesperados y vivió experiencias que le obligaron a adaptarse y conocerse mejor. La experiencia australiana le ayudó a ganar confianza en sí mismo, salir de su zona de confort y descubrir sus verdaderas aspiraciones. Su regreso coincide con la suspensión temporal de nuevos visados Work and Holiday para españoles en Australia.

Australia se ha convertido en uno de los destinos elegidos por numerosos jóvenes españoles que buscan una experiencia laboral y personal lejos de casa. El país ofrece oportunidades en sectores como la hostelería, la construcción o la agricultura, además de salarios que pueden resultar atractivos para quienes llegan desde España.

Pero detrás de la decisión de hacer las maletas también hay una experiencia vital que puede cambiar por completo a quien la emprende. Es el caso de Máximo, de 26 años, que acaba de poner punto final a una etapa de casi tres años en Australia.

Cuando se marchó tenía 23 y pensaba que permanecería allí únicamente unos meses. Sin embargo, aquella estancia temporal terminó convirtiéndose en una experiencia que ha transformado su forma de ver la vida.

"Me vuelvo a España y esta vez vuelvo de una manera diferente porque la persona que se fue con 23 años ya no es la misma que vuelve con 26", explica en su cuenta de TikTok (@maximobilbao).

Durante este tiempo, Máximo ha tenido que adaptarse a un país situado a miles de kilómetros de su hogar y enfrentarse a situaciones que no formaban parte de sus planes: "Pensaba que iba a estar solo unos meses y terminé viviendo allí casi 3 años".

Dejar Australia atrás y volver a casa

Una de las partes fundamentales de su experiencia ha sido precisamente el ámbito laboral. Como ocurre con muchos jóvenes españoles que aterrizan en Australia, las primeras oportunidades pueden encontrarse en sectores como los servicios, la hostelería, la construcción o el trabajo agrícola.

En su caso, la experiencia profesional terminó llevándole por caminos que no esperaba. "Durante este tiempo he trabajado en cosas que nunca imaginé", afirma. Pero el aprendizaje no se limitó al trabajo.

"He conocido lugares que nunca había soñado conocer. He viajado, hecho amigos, he pasado momentos increíbles y también otros que me han obligado a conocerme de verdad", asegura.

Vivir en Australia también supuso aprender a desenvolverse lejos de su entorno habitual. La distancia, el idioma y la necesidad de empezar de cero pueden convertir una experiencia en el extranjero en un proceso de adaptación constante.

"Estar tan lejos de casa me cambió", reconoce Máximo. "Me obligó a confiar más en mí mismo, a salir de mi zona de confort, a equivocarme y a empezar de cero más de una vez y, sobre todo, a descubrir qué quiero hacer con mi vida".

Ahora ha decidido regresar a España, aunque asegura que no por obligación: "No vuelvo porque tenga que volver, vuelvo porque quiero, porque siento que ha llegado el momento de empezar una nueva etapa".

Su regreso coincide además con un momento de cambios para los jóvenes españoles que quieren trasladarse a Australia. En agosto de 2026 se informó de una suspensión temporal de nuevos visados Work and Holiday para españoles, una de las principales vías utilizadas para combinar trabajo y viaje.

Máximo, sin embargo, ya ha completado su propia aventura. "Vuelvo a España sabiendo mucho mejor quién soy, sin olvidarme de dónde vengo y con muchas ganas de descubrir hasta dónde puedo llegar", indica.

Y resume así lo que significa para él regresar después de tres años: "Quizás volver a casa no significa volver atrás, significa volver siendo la persona que siempre soñé ser".