Marivi tiene 78 años y se enfrenta a un desahucio el 1 de octubre: "He llamado para negociar y ni contestan"

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Las claves Generado con IA Marivi, de 78 años, enfrenta un desahucio el 1 de octubre tras 16 años viviendo en su piso de Erandio, Vizcaya. 120 familias están en riesgo de desahucio porque la nueva propietaria del bloque se niega a renovar los contratos de alquiler. Marivi y su esposo, que solo cuentan con la pensión de él, no han encontrado alternativas asequibles ni han recibido respuesta de los gestores para negociar. Los vecinos afectados se han manifestado y buscan apoyo legal para enfrentarse al procedimiento judicial y evitar el desahucio.

Marivi tiene 78 años y lleva toda su vida viviendo en Erandio, Vizcaya, y 16 años viviendo en 'Los Ochos', uno de los bloques de viviendas de Tartanga. Tanto ella como su marido serían felices disfrutando el resto de sus días allí, pero parece que esto no será posible.

Después de que una empresa adquiriese el bloque de viviendas 120 familias se enfrentan a una amenaza de desahucio, ya que, la propietaria se niega a renovar los contratos de alquiler.

El alquiler de Marivi concluye el 1 de octubre y tanto ella como su esposo ven con miedo el momento de despedirse de su vivienda, sobre todo porque según comentó en el programa Más Vale Tarde, le ha resultado imposible conseguir un inmueble en el que vivir.

"Nos pedían 300.000 euros"

Marivi confesó que su salud se ha visto perjudicada y ha tenido que ir al médico por depresión y bronquiectasias expresando que con la situación "tenemos las defensas bajas".

El alquiler que pagaba la jubilada era de "878 euros" que lograban costear gracias a que su esposo "cobra 1.107 euros de pensión", incluso la jubilada recalcó que el dinero de su esposo es lo único que tienen para sobrevivir.

La inquilina ha hecho lo que estaba en sus manos para quedarse residiendo en el lugar en el que lleva viviendo toda su vida, sin embargo manifestó que "no ha habido nada, yo he hecho dos llamadas a unos que dicen ser sus gestores y dicen que ya lo pasarán al departamento correspondiente, ni te llaman, ni te contestan, ni nada, una cosa terrible".

Lo cierto es que el momento más duro a nivel emocional para Marivi fue ver su vivienda anunciada con ella todavía residiendo allí: "Con el precio que se ha estipulado nos decían desde un principio que eran 300.000 euros o más ¿Dónde se ha visto eso?".

Según Idealista, el precio de venta de una vivienda en Vizcaya ronda los 3.590 euros por metro cuadrado, es decir, una vivienda de 80 metros cuadrados ronda los 287.200 euros.

Marivi ya tiene su vida recogida en cajas porque "donde vaya yo van mis cosas" señalando que "esa es mi vida". No obstante, comentó que "no nos podemos marchar mi marido y yo a casa de una hija que no podemos meter allí las cosas ni nada porque no tienen sitio, bastante que nos cobijan".

"Son cosas de mis padres, mis hijos, mis nietos, me tengo que morir con ellas alrededor", expresó justificando por qué sus cosas deben ir con ella a donde vaya.

Esta situación abre un segundo problema: Dónde vivir. Desde el minuto en que se le comentó que iba a tener que abandonar su casa, la jubilada comenzó su búsqueda de un nuevo hogar sin mucho éxito: "Nos pedían dos nóminas, una nómina baja como la nuestra y un aval ¿Quién te hace un aval hoy en día?", señaló.

Con esto, manifestó con visible agotamiento que "me he pasado desde abril buscando en Bolueta, Sestao, Santurtzi, en cantidad de sitios, en ninguno me han llevado a ver un piso porque no había, miré incluso Erandio en la carretera".

"Eso estaba haciendo yo, saliendo de casa a la mañana hasta la tarde buscando viviendas, hasta que nos pusimos en contacto con un grupo de compañeros que vamos a no marcharnos y a luchar todo lo que se pueda", sentenció combativa la jubilada.

La postura de una abogada

El programa de laSexta también entrevistó a la abogada Alejandra Jacinto, especializada en vivienda, sobre el caso de Marivi: "Te tienes que marchar de tu casa porque ahora habrá un procedimiento judicial en el que, desgraciadamente, en este país se permite la resolución unilateral de los contratos de arrendamiento, que no cabe en la cabeza de nadie, es como si se permitiese el despido libre", explicó.

De esta manera, Jacinto le aconsejó a Marivi y a los demás afectados que "yo lo que creo que tienes que hacer es enfrentarte al procedimiento acompañada de tus vecinos y vecinas".

De izquierda a derecha. Marivi, vecina amenaza con desahucio, y Alejandra Jacinto, abogada. LaSexta

"Esperemos que el caso de Maricarmen nos sirva para dar un espaldarazo, cambiar la política de vivienda en este país, prohibir la compra especulativa e introducir causas de oposición en los procedimientos de desahucio para acabar con esta barbarie", reflexionó la letrada con cierto desaire.

Así, mientras llega la temida fecha del 1 de octubre, Marivi dejó claro que no pretende quedarse de brazos cruzados. Los vecinos de 'Los Ochos' ya se manifestaron este jueves 24 de septiembre contra el fondo de inversión y no pretenden detenerse. A pesar de la amenaza, la jubilada confesó que "yo confío en la demanda".