Confirmado: puedes comprar vivienda a sólo 20 kilómetros de Madrid hasta un 60% más barato que en la capital

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Las claves Generado con IA Comprar vivienda a 20 km de Madrid puede ser hasta un 60% más barato que en la capital, según Amadei. En municipios como Alcalá de Henares, Móstoles o Fuenlabrada, los precios oscilan entre 2.400 y 3.000 euros el metro cuadrado. Localidades como Alcobendas, Las Rozas o Boadilla ofrecen descuentos cercanos al 35% respecto a Madrid, aunque en zonas exclusivas la diferencia es menor. La elevada demanda y los altos precios en Madrid están desplazando a los compradores hacia municipios del área metropolitana y alrededores.

Los precios para comprar vivienda en Madrid están por las nubes. Si a ello unimos la falta de oferta, la consecuencia es clara: los compradores se van hacia municipios más alejados de la capital.

Sin embargo, no hay que alejarse tanto para encontrar precios que están entre un 55% y más de un 60% más baratos que en Madrid capital. Así es según un estudio de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei).

Hablamos de precios que están entre 2.400 y los 3.000 euros el metro cuadrado, frente a los 6.500 euros de media de la capital.

Municipios

Ante esta situación, desde Amadei subrayan que muchas familias lo que están haciendo es ampliar el radio de búsqueda hacia las diferentes áreas metropolitanas. Sin embargo, no hay que irse tan lejos para encontrar precios atractivos. ¿Cuáles son los municipios más baratos?

Antes de entrar en detalle, desde la patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid indican que también hay municipios de la primera y segunda corona del área metropolitana cuyos precios están por encima de los de Madrid.

Hecha esta matización, volvamos a los municipios con ‘descuento’ respecto a Madrid. Así, el precio en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas y Boadilla del Monte está entre 4.000 y 4.500 euros por metro cuadrado.

Dicho de otra manera, adquirir vivienda en estas localidades puede representar un ahorro cercano al 35% respecto a Madrid capital. Eso sí, la diferencia se reduce en las zonas más exclusivas.

Majadahonda, con precios próximos a los 5.000 euros por metro cuadrado, continúa atrayendo compradores que buscan más superficie y mejores prestaciones fuera de la ciudad.

Tras este primer grupo, hay otro en el que esas cantidades por metro cuadrado están entre los 3.200 y los 3.500 euros. Se trata de Alcorcón, Coslada, Getafe, Rivas-Vaciamadrid, Leganés y Colmenar Viejo.

Municipios donde el descuento frente a la capital se mueve aproximadamente entre el 45% y el 50%. Dicho de otra manera, destinos ideales para familias jóvenes, compradores de primera vivienda y hogares que necesitan más espacio.

Pero hay localidades donde adquirir vivienda puede resultar entre un 55% y más de un 60% más barato. Porque, en ellas, las cantidades oscilan entre los 2.400 y los 3.000 euros.

Es el caso de Alcalá de Henares, Móstoles, Fuenlabrada, Pinto, Arganda del Rey, Humanes de Madrid, Mejorada del Campo, Parla, Navalcarnero y Aranjuez.

“Que municipios como Móstoles o Las Rozas registren una presión de demanda superior a Madrid capital demuestra hasta qué punto el precio está modificando las decisiones de compra”, señala Ana Solozábal, presidenta de Amadei.

Y concluye: “La demanda no se desplaza porque las familias hayan dejado de querer vivir en Madrid, sino porque una parte creciente ya no puede permitírselo. La primera corona también se está encareciendo y eso obliga a mirar cada vez más lejos”.