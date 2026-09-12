Jorge llevó un bar y ahora es fontanero: "He empezado a aprender el oficio con 43 años, nunca es tarde si tienes ganas"

Jorge, un aprendiz de fontanero que arrancó su andadura en el sector con 43 años. YouTube - Sector Oficios Podcast.

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Las claves Generado con IA Jorge, tras seis años llevando un bar, decidió reinventarse como aprendiz de fontanero a los 43 años. España sufre un déficit de unos 25.000 fontaneros y el SEPE ha incluido este oficio entre las ocupaciones de difícil cobertura. Jorge destaca que la fontanería es un oficio que no puede ser reemplazado por tecnología o inteligencia artificial. Su cambio de profesión le permite conciliar mejor su vida familiar, y anima a otros a aprender un nuevo oficio sin importar la edad.

Hacen falta fontaneros en España. Según datos del centro de formación Tecnio, el país arrastra un déficit de unos 25.000 profesionales de la fontanería. Tanto es así, que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha incluido dicho oficio entre las ocupaciones de difícil cobertura.

Ante la falta de relevo generacional, historias como las de Jorge cobran mucha importancia. Durante los últimos 6 años estuvo llevando un bar y ahora, a sus 43 años, ha decidido reinventarse como aprendiz de fontanero.

"Nunca es tarde para aprender si tienes ganas", expresa en una entrevista para Sector Oficios Podcast. "Me gustaría aprender más o más rápido, pero es un oficio y no se aprende en dos días, ni en dos años, ni en seis", añade.

En este sentido, Jorge asegura que se aprende más en las reformas y reparaciones que en las obras nuevas: "Quiero ir a una casa y que tenga una instalación diferente (...) voy a tardar más, pero voy a saber solucionar más que si estuviera en obra nueva".

Además, destaca la posibilidad de conciliar más su vida familiar tras dejar el bar: "Por mucho que trabajes no te vas a hacer rico, así que si puedes disfrutar de tu vida dos horas o tres horas más, aprovéchalas, que esas no te las va a quitar nadie".

Su caso es un ejemplo de cómo encontrar trabajo a una edad en la que no es sencillo hacerlo. Aproximadamente 4 de cada 10 parados en España tienen 45 años o más, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

No obstante, un estudio de la Fundación Adecco refleja que más de la mitad de estas personas en paro están dispuestas a capacitarse en un sector distinto al suyo. Jorge, de nuevo, es la evidencia de ello.

Un oficio irremplazable por la tecnología y la IA

Uno de los factores que le llevó a convertirse en fontanero es la proyección de la profesión. "Es algo que no pueden hacer las máquinas ni los ordenadores, al barro tienes que bajarte tú", expone.

La certeza de saber que eres irremplazable frente a las pantallas se complementa con una filosofía personal que rechaza los brazos cruzados.

Al final, meterse debajo del fregadero requiere el mismo ingrediente que su reinvención a los 43 años: no dar nada por perdido.

"A mí la frase 'es lo que hay' no me gusta (...), me considero válido para todo y, gracias a eso, he aprendido de todo", concluye Jorge.