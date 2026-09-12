Los expertos en economía coinciden sobre la Fórmula 1 en Madrid: “Se habla de un gasto por turista de 900 €”

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Las claves Generado con IA La Fórmula 1 regresa a Madrid tras 45 años, con el Gran Premio en el nuevo circuito MadRing de 5,4 kilómetros y 22 curvas. Se espera que el evento genere un impacto económico de 465 millones de euros y la llegada de 350.000 personas a la ciudad. Unos 40.000 asistentes serán extranjeros y el gasto medio por turista ronda los 900 euros, impulsando los sectores hotelero y de restauración. El evento generará alrededor de 8.800 empleos directos e indirectos y se prevé que la rentabilidad a diez años se alcance en tan solo cinco.

La Fórmula 1 vuelve a Madrid 45 años después con el Gran Premio de España. Así, miles de personas han comenzado a llegar a la capital española entrada en mano y listos para presenciar la carrera en el MadRing.

El MadRing, un circuito semiurbano de 5,4 kilómetros y 22 curvas técnicas y rápidas, promete atraer a 350.000 personas a sus inmediaciones para vivir el espectáculo que promete ser uno para recordar.

Y, además de poner a la ciudad en el mapa de este deporte, también promete suponer un importante motor económico para Madrid que prevé un impacto de 465 millones de euros.

40.000 asistentes extranjeros

Eduardo Esteve, profesor de Economía del CEU Cardenal Herrera, desveló a Telecinco que el verdadero ingreso económico que verá Madrid es mucho mayor de lo que se cree: "Informes hablan de un gasto por turista de 900 euros".

El viernes 11 de septiembre comenzaron los entrenamientos dentro del MadRing y para entonces los hoteles ya se encontraban casi repletos y los restaurantes de la zona de Valdebebas, no muy caracterizada por su atractivo turístico, se preparaban para posiblemente el fin de semana más activo de su año.

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Teniendo en cuenta el impacto económico previamente comentado y que estos tres días generarán alrededor de 8.8000 empleos directos e indirectos, el profesor de economía no dudó en sentenciar que "lo más posible es que el efecto vaya a ser positivo".

Por otro lado, en el programa El Partidazo en Cope, los organizadores del Gran Premio de Fórmula 1, Luis García Abad y José Vicente de los Mozos, señalaron que "de los 124.000 asistentes del MadRing cada día, 40.000 serán de fuera de España, 35.000 de otros puntos del país y el resto de la capital".

Además, estas cifras de asistentes han llevado a que los precios de los hoteles en Madrid acaben disparándose generando unos 83 millones de euros en tasas e impuestos en las arcas regionales.

Las entradas, ya agotadas, tenían precios que iban desde los 345 euros, el pase más barato para los tres días, hasta los 6.350 euros del pase VIP más exclusivo. Además, se estima que hayan alrededor de 123 operaciones de vuelos privados en la terminal ejecutiva el Aeropuerto Adolfo-Suárez Madrid-Barajas.

Teniendo en cuenta las cifras, el analista e investigador de OBS Business School, Albert Guivernau, explicó en Cope que "el impacto va mucho más allá de los propios días de carrera", así agregó que "el hecho de que haya un compromiso a medio o largo plazo de 10 años con la competición ayuda a canalizar inversiones ligadas al motor".

Sobre esto, los organizadores comentaron que el objetivo es que "en cinco años generemos la rentabilidad de los 10 años", explicando que ese primer año concentra el mayor esfuerzo a nivel de inversión.

Finalmente, Guivernau recalcó que el objetivo de este evento no es "poner a Madrid en el mapa" sino mantener a la ciudad en el mismo: "No es tanto una competición para dar a conocer un destino turístico, sino para mantenerse y que se siga hablando de ti en todo el mundo", explicó.