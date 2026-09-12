Ha entrado en vigor: los mayores de 18 años pueden solicitar una ayuda de 300 € al mes para pagar el alquiler

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Las claves Generado con IA El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 permite a jóvenes de 18 a 35 años solicitar una ayuda de 300 € mensuales para el alquiler. La ayuda puede recibirse durante un máximo de cuatro años y tiene carácter retroactivo desde enero del año en curso. Para acceder, los ingresos deben ser inferiores a tres veces el IPREM (unos 1.800 € brutos mensuales) y el alquiler no puede superar los 600 €, salvo excepciones. Las comunidades autónomas gestionan las convocatorias y los pagos, quedando País Vasco y Navarra fuera por tener regímenes propios.

Los jóvenes tienen desde este año una nueva vía para reducir el coste de su vivienda. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora una nueva línea de ayudas al alquiler que eleva hasta 300 € mensuales la cuantía que pueden recibir los beneficiarios, frente a los 250 € del programa anterior.

La medida está dirigida a personas de entre 18 y 35 años, ambos incluidos, y pretende facilitar la emancipación de quienes encuentran dificultades para asumir el precio de un alquiler.

La ayuda puede prolongarse durante un máximo de cuatro años y contempla carácter retroactivo desde enero del año en curso. Aunque el programa se financia con fondos estatales, su aplicación no se realiza directamente desde el Gobierno.

Son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar las convocatorias, establecer los plazos de solicitud y efectuar los pagos.

País Vasco y Navarra quedan fuera de este plan estatal al disponer de sus propios regímenes fiscales y políticas de vivienda.

El Plan Estatal de Vivienda del Gobierno

Para acceder a los 300 euros mensuales es necesario cumplir una serie de condiciones. Una de las principales está relacionada con los ingresos.

El solicitante debe disponer de ingresos regulares inferiores, como norma general, a tres veces el IPREM, una referencia que equivale aproximadamente a 1.800 euros brutos mensuales.

También existen límites sobre el precio del alquiler. Con carácter general, la renta de la vivienda no puede superar los 600 euros al mes. Sin embargo, este límite puede elevarse hasta 900 o 1.000 euros en determinadas zonas tensionadas o grandes ciudades.

En el caso de alquiler únicamente una habitación, el precio máximo establecido es de 600 euros mensuales. Además, tanto la vivienda completa como la habitación deben constituir la residencia habitual y permanente del beneficiario.

Los jóvenes interesados tendrán que permanecer atentos a la convocatoria que publique su comunidad autónoma. Aunque los fondos proceden del Estado, el procedimiento se tramita a través de las administraciones autonómicas, generalmente por vía telemática.

El objetivo es reducir el esfuerzo económico que supone pagar un alquiler y favorecer la emancipación. La duración de hasta cuatro años proporciona, además, una mayor estabilidad que las ayudas anteriores.

No obstante, el programa también plantea algunos riesgos. La inyección de dinero público puede contribuir a que determinados propietarios eleven las rentas si perciben que los inquilinos disponen de mayor capacidad de pago.

A ello se suma otro problema: los retrasos administrativos. En anteriores programas, algunos beneficiarios tuvieron que adelantar durante meses el dinero del alquiler hasta recibir la ayuda correspondiente.