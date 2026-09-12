Apolonia, limpiadora ecuatoriana trabajando en España: "Gano unos 600 € por media jornada y todo está caro"

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Las claves Generado con IA Apolonia, ecuatoriana con 25 años en España, trabaja en limpieza con media jornada y gana entre 500 y 600 euros mensuales. El sector de la limpieza es uno de los principales empleos para mujeres inmigrantes, marcado por contratos parciales y temporalidad. Apolonia destaca el aumento del coste de vida en España, especialmente en alquiler y alimentos, aunque valora la seguridad del país. Considera que, a pesar de las dificultades económicas, vivir en España es mejor que en su país de origen debido a la tranquilidad.

Encontrar trabajo en España sigue siendo posible, pero las condiciones han cambiado respecto a hace unos años. Así lo explica Apolonia, una mujer ecuatoriana que lleva 25 años viviendo en el país y que actualmente trabaja en el sector de la limpieza.

Su experiencia refleja la situación de miles de mujeres migrantes que sostienen buena parte de estos empleos. Apolonia, originaria de Vinces y residente durante años en Guayaquil antes de emigrar, asegura que la clave para encontrar empleo sigue siendo buscar activamente y contar con la ayuda de conocidos.

"El que busca encuentra, pero si tú te quedas en tu casa y no te pones a buscar, no encuentras nada", explica Apolonia en el canal de YouTube 'Quique Vasquez Historias de Migrantes'.

Emigrando a trabajar en España

Sin embargo, la mujer reconoce que el mercado laboral ya no ofrece las mismas oportunidades que cuando llegó a España. "Antiguamente si te ibas de un trabajo y a lo mejor encontrabas rápido otro, pero ya no, es más complicado", señala.

Actualmente, Apolonia trabaja en el sector de la limpieza, aunque no tiene un contrato a jornada completa. Sus ingresos oscilan entre los 500 y los 600 euros mensuales por trabajar media jornada.

"Depende de la jornada que tenga, porque no es que yo tenga una jornada completa, pero entre los 500 o 600 euros por ahí es lo que yo tengo más o menos", asegura.

La trabajadora asegura que, en su caso, estos ingresos se complementan con los de su marido para hacer frente a los gastos familiares. Para una jornada completa, considera que el salario en el sector puede situarse entre los 1.000 y los 1.300 euros mensuales, dependiendo también de factores como la antigüedad.

El sector de la limpieza y los cuidados continúa siendo uno de los principales nichos laborales para las mujeres inmigrantes en España. Se trata de una actividad especialmente feminizada y en la que la presencia de trabajadores extranjeros tiene un peso importante.

Las mujeres representan la gran mayoría de las personas empleadas en el hogar y también tienen una presencia destacada en los sectores de los cuidados y la limpieza. Una situación que, pese a los avances normativos, continúa acompañada de problemas como la temporalidad, los contratos parciales y la economía sumergida.

Más allá del empleo, Apolonia destaca el aumento del coste de vida como una de las principales dificultades. "Esto sí que sube últimamente. El alquiler está muy caro", reconoce.

También asegura haber notado el incremento de los precios de los alimentos, aunque considera que su familia consigue salir adelante: "La comida ha subido, pero ahí vamos".

Pese a las dificultades económicas, Apolonia valora positivamente la seguridad y la calidad de vida que ha encontrado en España. La situación de su país de origen es uno de los motivos que le hacen apreciar especialmente esta realidad.

"Mi país está muy peligroso, demasiado", reconoce. Por ello, aunque asegura que vivir en España es cada vez más caro, resume su perspectiva de forma clara: "Por lo menos aquí se vive tranquilo".