Juanma Lorente, abogado: "Los trabajadores pueden conseguir el teletrabajo en su empresa si tienen un familiar a su cargo"

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Las claves Generado con IA El teletrabajo puede ser solicitado por trabajadores que necesiten conciliar la vida laboral y familiar, especialmente si tienen un familiar a su cargo. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dado la razón a una trabajadora que solicitó teletrabajo para cuidar a su madre enferma. La empresa está obligada a abrir un proceso de negociación de 15 días tras recibir la petición de teletrabajo por conciliación y no puede rechazarla automáticamente. Las solicitudes de adaptación laboral deben analizarse individualmente, y la empresa debe justificar y negociar cualquier decisión respecto a ellas.

El teletrabajo se ha convertido en una de las fórmulas de organización laboral más demandadas por los trabajadores españoles.

Sin embargo, conseguir que una empresa permita desarrollar la jornada desde casa no siempre resulta sencillo, especialmente cuando esta modalidad no está contemplada inicialmente en el contrato.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado en uno de sus vídeos en redes sociales (@juanmalorentelaboralista) que existen determinadas circunstancias en las que un trabajador puede solicitar una adaptación de su jornada para trabajar a distancia.

Entre ellas se encuentran las necesidades de conciliación derivadas del cuidado de familiares. "Puedes conseguir el teletrabajo completo en tu empresa en este caso", asegura el abogado. "Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Navarra".

El caso analizado por Lorente tiene como protagonista a una trabajadora que solicitó en varias ocasiones la posibilidad de teletrabajar, aunque su empresa rechazó sus peticiones. Finalmente, decidió acudir a los tribunales y la Justicia terminó dándole la razón.

El cuidado de un familiar como causa para teletrabajar

Según explica el abogado, uno de los motivos que llevó al tribunal a fallar a favor de la trabajadora fue su situación familiar. La madre de la empleada estaba enferma y necesitaba de sus cuidados.

"Tenía una causa justificada para pedirlo", señala Lorente. En este sentido, recuerda que los trabajadores con familiares de hasta segundo grado de consanguinidad a su cargo pueden solicitar medidas para facilitar la conciliación.

La posibilidad también se extiende a quienes tienen hijos menores de 12 años a su cargo. En estos casos, los empleados pueden plantear a su empresa una adaptación de sus condiciones laborales, entre las que puede encontrarse el trabajo a distancia cuando las circunstancias lo permitan.

No obstante, el abogado destaca otro elemento que resultó determinante en la decisión judicial: la actuación de la empresa ante la solicitud de la trabajadora.

Lorente explica que la compañía no puede limitarse a rechazar automáticamente una petición relacionada con la conciliación. Tras recibir la solicitud, debe abrir un proceso de negociación con el trabajador.

"Las empresas tienen obligación de, durante un periodo de 15 días desde que tú solicitas el teletrabajo, negociar contigo", afirma.

Durante ese proceso, la empresa puede estudiar la propuesta presentada y plantear alternativas que permitan atender las necesidades del trabajador sin perjudicar la organización de la actividad.

En el caso mencionado por el abogado, la empresa rechazó reiteradamente la petición sin cumplir adecuadamente con este procedimiento. Según Lorente, tampoco ofreció soluciones alternativas a la trabajadora.

Esta falta de negociación acabó teniendo consecuencias judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra dio la razón a la empleada, que finalmente consiguió desarrollar su trabajo completamente a la distancia.

El caso demuestra que las solicitudes relacionadas con la conciliación deben ser analizadas de manera individual y que las empresas están obligadas a justificar y negociar sus decisiones cuando un trabajador plantea este tipo de adaptación laboral.