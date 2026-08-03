Vicente Nicolau, dueño de un restaurante: "Ganamos 4.000 euros semanales limpios vendiendo hamburguesas"

Las claves

Las claves Generado con IA Las hamburgueserías destacan como uno de los negocios de hostelería más rentables, con márgenes de beneficio superiores al 40%. Vicente Nicolau afirma que su hamburguesería generaba entre 3.000 y 4.000 euros semanales limpios por socio. La clave del éxito está en combinar carnes de diferentes precios y mantener los costes bajos, vendiendo hamburguesas por 14 euros cuyo coste es de apenas 3 euros. A pesar del aumento de precios y la moda de las hamburguesas gourmet, el modelo de hamburguesería sigue siendo muy rentable.

No todos los negocios de hostelería son igual de rentables, y las hamburgueserías destacan por encima del resto gracias a sus amplios márgenes de beneficio.

Así lo sostiene Vicente Nicolau, empresario hostelero con experiencia en distintos conceptos de restauración, durante su intervención en el podcast de Adrián G. Martín.

Cuando le preguntan qué tipo de restaurante genera más beneficios, su respuesta no deja lugar a dudas: "Que yo conozca, hamburguesería. El tema del fast food tiene mucho margen".

Un modelo diferencial

Según dice, no es casualidad que este modelo se haya multiplicado en los últimos años, ya que, según su experiencia, las hamburgueserías ofrecen una rentabilidad muy superior a la de otros formatos tradicionales.

Vicente recuerda su propio caso, cuando regentaba una hamburguesería hace una década: "En el año 2013-2014 tenía una hamburguesería y allí el margen es brutal".

Las cifras que maneja confirman la magnitud del negocio: "Entre 3.000 y 4.000 euros semanales limpios cada socio, y éramos dos".

El secreto, explica, está en el equilibrio entre costes bajos y precios de venta altos. Mientras que en un restaurante convencional el margen ronda el 25%, en una hamburguesería puede llegar a ser del 45%.

Incluso con el aumento de los precios y el auge de las hamburguesas gourmet, Vicente sostiene que sigue siendo un modelo rentable.

"Es rentable. Le pones un 30% de entraña, un 30% de picaña y luego un 30% de cadera o de contra, que es más barato todavía", detalla sobre la composición ideal de la carne.

Gracias a esta mezcla, la hamburguesa mantiene una gran calidad y los costes se reducen notablemente. "Te queda por 7,50 euros el kilo", sentencia.

Los números hablan por sí solos: "Si tú le pones 100 gramos, son 75 céntimos la carne de la hamburguesa. Le añades la loncha de queso, una hoja de lechuga y una rodaja de tomate, que son 5 céntimos. Tu hamburguesa cuesta 3 euros y la vendes por 14".

Para Vicente, el éxito del negocio radica en entender los márgenes y ofrecer un producto atractivo al consumidor. Las hamburgueserías, asegura, siguen siendo una de las vías más directas hacia la rentabilidad en hostelería.