La UE apuesta por Marruecos: invierte 365 M€ para reforzar la seguridad de la red ferroviaria y las autopistas del país africano

Las claves

Las claves Generado con IA La Unión Europea invertirá 365 millones de euros en Marruecos para reforzar la seguridad y resiliencia de la red ferroviaria y las autopistas del país. El Banco Europeo de Inversiones financiará proyectos que mejoren las infraestructuras de transporte, fomentando el desarrollo económico y la conectividad entre Europa y África. El proyecto ferroviario contará con una subvención adicional de 15 millones de euros para medidas contra el cambio climático y mayor resiliencia. Esta inversión se suma a otras recientes del BEI en Marruecos, como los 500 millones de euros para la reconstrucción tras el terremoto de 2023 y el apoyo al Fondo de Inversión Mohammed VI.

La Unión Europea da un nuevo paso para reforzar su relación con Marruecos.

A través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el bloque comunitario ha anunciado una inversión de 365 millones de euros destinada a mejorar la seguridad y la resiliencia de la red ferroviaria y de las autopistas marroquíes, en una operación que busca fortalecer las infraestructuras estratégicas del país y favorecer la conectividad entre Europa y África.

El anuncio se produjo durante la visita de la presidenta del BEI, Nadia Calviño, a Marruecos, un viaje que simboliza el renovado impulso de la cooperación entre ambas partes.

Como brazo financiero de la Unión Europea, el banco financiará proyectos orientados a hacer más seguras las principales redes de transporte del país, al tiempo que fomentará el desarrollo económico y la movilidad de ciudadanos y empresas.

Del total de la operación, el proyecto ferroviario contará además con una subvención adicional de 15 millones de euros de la Unión Europea, destinada específicamente a incorporar medidas de adaptación frente al cambio climático y aumentar la resiliencia de las infraestructuras ferroviarias.

El objetivo de esta financiación va más allá de la mejora del transporte. Según el BEI, unas infraestructuras más modernas y resistentes permitirán impulsar el comercio, facilitar los desplazamientos y fortalecer la integración regional, favoreciendo unos vínculos económicos más estrechos entre Europa y el continente africano.

Durante su visita, Nadia Calviño destacó que "Marruecos representa un socio estratégico" para la institución financiera europea. "Como motor de inversión de la UE, estamos entrando en una nueva fase de nuestra asociación", afirmó la presidenta del BEI.

Calviño aseguró que las nuevas operaciones responden al interés compartido por impulsar inversiones con un elevado impacto económico, social y ambiental.

Asimismo, el encargado de negocios en funciones de la Delegación de la Unión Europea en Marruecos, Daniele Dotto, subrayó que la colaboración entre ambas instituciones permite desarrollar infraestructuras más resilientes y respaldar el crecimiento económico del país.

Las inversiones de Bruselas en Marruecos

La inversión anunciada se suma a otras operaciones recientes impulsadas por el BEI. Entre ellas destaca el segundo tramo de 500 millones de euros destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió Marruecos en 2023.

Ese programa pone el foco en la reconstrucción de infraestructuras esenciales, la resiliencia frente a futuras catástrofes y la reducción de las desigualdades, con especial atención al impacto social y a la igualdad de género.

Además, el BEI continúa avanzando en su colaboración con el Fondo de Inversión Mohammed VI, el principal fondo soberano marroquí, con el propósito de movilizar inversión privada para empresas, infraestructuras y proyectos de capital riesgo.

La nueva financiación forma parte de una estrategia mucho más amplia de Bruselas hacia Marruecos. Dentro del marco financiero 2021-2027 y de la iniciativa Global Gateway, la UE prevé movilizar entre 8.100 y 8.400 millones de euros en el país africano mediante una combinación de subvenciones, préstamos e instrumentos financieros.

El papel del BEI resulta clave en esta estrategia. Desde el inicio de su actividad en Marruecos en 1979, la entidad ha movilizado más de 12.000 millones de euros para financiar proyectos relacionados con el transporte, la energía, el agua, la educación, la sanidad y el desarrollo del tejido empresarial.

Solo entre 2017 y 2022, las inversiones del banco alcanzaron los 2.500 millones de euros, consolidando a Marruecos como uno de los principales receptores de financiación europea en el norte de África.