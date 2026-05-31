Pascual, propietario de 16 viviendas: "El Gobierno me está haciendo un favor, ahora gano más dinero que antes"

Las claves

Las claves Generado con IA Pascual Ariño, propietario de 16 viviendas, afirma que las nuevas regulaciones del alquiler le benefician económicamente al reducir la competencia. Considera que las medidas para controlar el mercado del alquiler perjudican principalmente a los inquilinos y a quienes tienen menos recursos. Ariño critica las políticas de vivienda actuales por considerarlas populistas y generadoras de división social. Señala que, a pesar de las críticas a la ley, el Gobierno también se beneficia económicamente del aumento de precios inmobiliarios.

Las políticas de vivienda en España continúan siendo motivo de discusión, sobre todo desde que se aprobaron nuevas normas para controlar el mercado del alquiler.

En medio de ese debate, las declaraciones de Pascual Ariño, propietario de 16 pisos, han generado opiniones enfrentadas al cuestionar los efectos que estas medidas están teniendo en la práctica.

Su punto de vista, que comparten muchas personas, nace de su experiencia como casero y de los cambios que está percibiendo dentro del mercado inmobiliario actual.

Ariño sostiene que las restricciones y la presión sobre los pequeños propietarios no han tenido el efecto esperado.

"Yo ahora gano más dinero que antes. Aunque castiguen a los propietarios, me están haciendo un favor", explica el inversor.

En su opinión, la salida de otros arrendadores del mercado ha reducido la oferta disponible, lo que repercute directamente en los precios. "Me están quitando la competencia. Si me quitan la competencia, vendo más caro", afirma.

Y aunque se muestra crítico con el rumbo legislativo, reconoce que su situación económica ha mejorado de forma significativa.

"Aunque yo critique la Ley de Vivienda, aunque yo critique las leyes actuales, aunque yo critique al Gobierno y las leyes que promueve, a mí me están haciendo ganar más dinero", asegura.

Sin embargo, advierte de que el impacto negativo recae en otros colectivos. "A quien están perjudicando es a los inquilinos y a la gente que llega justa a fin de mes", añade.

El propietario también plantea una comparación temporal para evaluar los resultados de las políticas de vivienda. "Hay que preguntarles qué era mejor: los alquileres o la vivienda, ¿hace un año, hace dos o ahora?".

Desde su punto de vista, la evolución ha sido claramente desfavorable: "Ha ido a peor todo".

Ariño califica las medidas adoptadas como "medidas populistas" y considera que generan división social.

"En vez de aceptar la realidad, nos ponen en contra. Nos enfrentan a propietarios con inquilinos, a inversores con trabajadores", señala, criticando la falta de soluciones estructurales.

Finalmente, apunta directamente a la recaudación fiscal como uno de los factores clave. "¿Quién es el que más dinero está ganando con todo esto? El Gobierno", afirma.

"Si las casas suben de precio y ellos cobran a porcentaje, cuanto más suban más ganarán ellos. Cuanto más gane yo, más gana el Gobierno", concluye.