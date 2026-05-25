José, albañil de 64 años: "Dicen que faltan trabajadores en la obra pero te piden de requisito hablar inglés con los ladrillos"

Las claves

Las claves Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta una grave falta de relevo generacional, con solo un 10% de trabajadores menores de 30 años. A pesar de la escasez de mano de obra, muchas empresas exigen requisitos elevados, como saber inglés, lo que dificulta la contratación de candidatos experimentados como José, de 64 años. El aumento del coste de la vida y los bajos salarios iniciales desmotivan a los jóvenes a incorporarse al sector, mientras los trabajadores veteranos ven que sus sueldos apenas han subido en años. La inmigración juega un papel fundamental para cubrir los puestos que los jóvenes españoles no desean ocupar y reemplazar a los trabajadores que se jubilan.

La falta de trabajadores en los oficios manuales es un problema estructural de la economía española. En el sector de la construcción, según la Fundación Laboral de la Construcción, solamente el 10% de la mano de obra son jóvenes menores de 30 años.

En este sentido, José María, un albañil de 64 años que lleva trabajando desde los 14, ha contado a EL ESPAÑOL que, a pesar de la falta de trabajadores, los reclutadores exigen requisitos muy altos, en concreto con el manejo de los idiomas.

"Me presenté a una oferta de trabajo en una obra que publicó un Ayuntamiento y, unas semanas después, me dijeron que estaban buscando a alguien que supiera inglés", expone. Y añade, con ironía: "No sabía que tenía que hablar inglés con los ladrillos".

Falta de relevo generacional

Así, este obrero, que trabaja actualmente en Madrid, retrata una contradicción muy clara: las empresas de construcción están buscando trabajadores, ya que los jóvenes optan mayoritariamente por carreras universitarias, pero algunas exigen habilidades casi inalcanzables para candidatos que, en cambio, se acercan a la jubilación.

De hecho, un argumento habitual es la importancia de la inmigración para desempeñar oficios que los jóvenes españoles no están dispuestos a hacer y, por otra parte, para sustituir a los trabajadores que se retiran.

Además, José, oficial de primera de albañilería, narra a este periódico que otro de los motivos que explican la falta de mano de obra es que los jóvenes están "acomodados". Sostiene que quieren un salario más alto del que se ofrece inicialmente a los peones, el rango más bajo en la jerarquía de los albañiles.

"En mi obra sólo hay un chaval de 28 años, el resto tiene más de 50 años". Y añade: "Lo primero que preguntan los jóvenes es cuánto van a cobrar. ¿1.200? Para eso no trabajo".

Aumento del coste de la vida

En otro orden de cosas, este albañil ha expresado a este diario la frustración que le provoca el aumento del coste de la vida en los últimos años, sobre todo con el cambio de divisa de la peseta al euro.

"Antes con 400 pesetas podía comprar muchas cosas, ahora no sirve ni para un café", protesta. Y concluye mostrando su insatisfacción por la evolución de su salario durante el siglo XXI, insuficiente si se compara con la inflación: "Sólo me han subido el sueldo 100 euros en 20 años", sentencia José.