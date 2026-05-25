Gonzalo Bernardos, economista: “Para ahorrar hay que ingresar más dinero y, para ello, trabajar más de lo imprescindible”

Las claves

Las claves Generado con IA Gonzalo Bernardos destaca que ahorrar en España requiere trabajar más horas y aumentar los ingresos, además de controlar los gastos. Más del 60% de los ingresos mensuales de muchos hogares españoles se destinan a mantener la vivienda, lo que dificulta el ahorro. El consumo ha aumentado tras la pandemia, reduciendo el colchón financiero de las familias pese a la tendencia de prudencia anterior. La brecha patrimonial crece: los jóvenes menores de 35 años tienen dificultades para ahorrar y acceder a la vivienda en comparación con generaciones anteriores.

El economista Gonzalo Bernardos puso sobre la mesa uno de los grandes debates económicos de España: la dificultad de ahorrar en un contexto marcado por el aumento del coste de vida.

La reflexión del profesor llegó a través de un mensaje en redes sociales que ha generado un intenso debate pero que resume una realidad cada vez más extendida en muchos hogares españoles. Según Bernardos, la capacidad de ahorro depende de dos factores básicos: ganar más y gastar menos.

Sin embargo, advierte de que la primera parte del esfuerzo se ha convertido en una obligación para miles de trabajadores que necesitan ampliar jornadas, buscar empleos complementarios o asumir más responsabilidades para llegar a fin de mes.

"Para ingresar más, muchos hemos trabajado más horas de las imprescindibles. Para gastar menos, una gran parte de España ha aplicado un gran control de costes", señaló el economista en su publicación. "Nuestros padres, madres, abuelos hicieron lo primero y lo segundo".

Bernardos comparó la situación actual con generaciones anteriores, recordando que padres y abuelos ya aplicaban esa misma combinación de sacrificio laboral y contención del gasto para poder construir un colchón económico.

El ahorro en tiempos de Bernardos

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas y analistas más conocidos de España.

Profesor en la Universidad de Barcelona y colaborador habitual en televisión y radio, se ha especializado en mercado inmobiliario y divulgación económica, convirtiéndose en una de las voces más mediáticas del país gracias a su estilo directo y combativo.

Tal y como señala el economista, es un momento especialmente delicado para el ahorro familiar. Aunque la tasa de ahorro de los hogares españoles sigue por encima de los niveles previos a la pandemia, la tendencia durante 2026 apunta a una moderación progresiva.

Después de varios años marcados por la incertidumbre económica y energética, las familias continúan reservando parte de sus ingresos, pero cada vez les cuesta más mantener ese ritmo.

Actualmente, la tasa de ahorro ronda el 12% de la renta disponible, lejos de los máximos registrados durante la pandemia, cuando el miedo y la reducción del consumo elevaron el ahorro de forma extraordinaria.

Los expertos creen que esa cifra seguirá acercándose poco a poco a la media histórica española, situada alrededor del 10%.

El principal problema es que gran parte del salario se destina ya a gastos fijos: la vivienda se ha convertido en el gran condicionante de las economías domésticas.

Entre alquiler, hipoteca, suministros y costes asociados, muchos hogares destinan más del 60% de sus ingresos mensuales a mantener su vivienda. Esto reduce notablemente la capacidad de guardar dinero a final de mes.

A ellos se suma otro fenómeno: el aumento del consumo. Tras años de prudencia, muchos ciudadanos han recuperado el gasto en ocio, viajes y servicios hasta registrar un incremento en el consumo final superior al 6%.

De ese modo, esta combinación entre un coste de vida elevado y una mayor disposición al gasto está ahogando con rapidez el colchón financiero acumulado.

Eso no es todo, la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España evidencia una profunda brecha patrimonial: la mejora de la riqueza neta se concentra en los hogares que ya cuentan con inmuebles en propiedad.

Mientras tanto, la población menor de 35 años sufre una pérdida constante de peso patrimonial y encuentra complicado consolidar un ahorro entre la precariedad y el precio de la vivienda.