Ya es oficial: todos los jóvenes españoles nacidos en 2008 recibirán este año una ayuda de 400€ para invertir en cultura

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha prorrogado el Bono Cultural Joven, otorgando 400 euros a todos los españoles nacidos en 2008 para invertir en cultura. La ayuda solo está disponible para quienes cumplan 18 años en 2026 y tengan nacionalidad española o residencia legal en España. El bono puede emplearse en productos físicos y digitales, así como en artes escénicas, talleres literarios y compra de instrumentos musicales. Este año se han incorporado medidas para facilitar el acceso a jóvenes de entornos desfavorecidos mediante colaboración con entidades del tercer sector.

El Gobierno ha prorrogado un año más el conocido como Bono Cultural, una ayuda de 400 euros destinada a los jóvenes que cumplan 18 años en este 2026 y que se aprobó por primera vez en el año 2022.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de esta semana la aprobación de un real decreto que regula el Bono Cultural Joven y que tiene como objetivo fomentar la cultura entre los más jóvenes.

Son perceptores de esta ayuda económica solamente aquellos nacidos en 2008, es decir, que hayan cumplido 18 años o vayan a cumplirlos en 2026. Además, otro requisito fundamental es tener la nacionalidad española o tener residencia legal en España.

¿Qué se puede comprar?

Hasta ahora, estos 400 euros se distribuían de la siguiente manera:

100 euros para productos físicos (libros, prensa o discos)

100 euros para productos digitales (suscripciones a plataformas, prensa digital, pódcast o videojuegos en línea)

200 euros para artes escénicas (teatro, ópera, cine, danza y museos)

En cambio, el Ministerio de Cultura ha incorporado dos novedades este año con el fin de hacerlo más accesible para los jóvenes de entornos desfavorecidos y para ampliar las opciones culturales disponibles.

Primero, estableciendo colaboraciones con entidades del tercer sector para mejorar la promoción del bono y que a su vez estas ayuden a las personas más vulnerables a realizar el trámite. La falta de acceso a internet o el no tener un conocimiento mínimo digital puede convertir la solicitud de la prestación en una tarea imposible.

Segundo, para extender las posibilidades del cupón estatal universal, se va a poder emplear para la creación cultural, en concreto para formarse en talleres literarios o para comprar instrumentos musicales, entre otras opciones.

Inicialmente, el bono fue concebido como una forma de impulsar la cultura en un contexto aciago para la industria del cine, del teatro o de la música, ya que debido a la pandemia del coronavirus se redujo considerablemente la posibilidad de acceder al ocio artístico.

Sin embargo, desde 2022 ha generado polémica por el hecho de que el Gobierno sólo lo concede a las personas que cumplen 18 años, edad en la que precisamente los ciudadanos adquieren un derecho clave en toda democracia: votar. Al mismo tiempo, porque el cupón se concede independientemente de la capacidad adquisitiva del joven en cuestión, por lo que los adolescentes de familias con alto poder adquisitivo también pueden obtenerlo.