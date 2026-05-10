Luis decidió abrir un buffet libre: "Invertí 300.000€ y ahora facturo 120.000€ al mes, el margen está en la bebida"

Las claves

Las claves Generado con IA Luis invirtió 300.000 euros en un buffet libre y actualmente factura unos 120.000 euros al mes. El margen de beneficio principal está en la venta de bebidas y postres, que se cobran aparte del menú. El restaurante necesita al menos 120 clientes diarios para ser rentable, y los fines de semana alcanzan hasta 300 comensales. La rentabilidad del negocio ronda el 10%, siendo clave la calidad de la comida, la ubicación y el servicio al cliente.

Abrir un buffet ilimitado no es una decisión menor, y en el caso de Luis, propietario de varios restaurantes, fue una evolución natural dentro de un modelo que ya conocía.

"Decidimos empezar con un buffet ilimitado porque tengo otros restaurantes similares y nos ha funcionado bien", contaba en el canal de YouTube de Adrian G. Martin. "Este buffet es algo diferente porque tiene barbacoa en la mesa".

El proyecto supuso una inversión inicial de unos 300.000 euros para el emprendedor. A día de hoy tienen una plantilla de 13 personas. "Mantenemos la facturación, en 1 o 2 años recuperamos la inversión", indicaba. "Es un negocio próspero. Está bastante bien".

El funcionamiento del buffet de Luis consiste en precios cerrados y consumo totalmente libre de comida. Las tarifas son de 18,90 euros entre semana y 24,90 euros en fines de semana y noches. A partir de ahí, la rentabilidad depende del comportamiento medio del cliente.

"La gente come unos 10 u 12 platos por persona. El récord está en 40 platos, con ese cliente perdimos dinero", afirmaba. "Tenemos un estimado de que si no se comen más de 20 platos es rentable. Hay muy pocas personas que vengan a reventar el buffet".

Tal y como explica Luis, el negocio no se diseña con los casos extremos en mente, más bien en promedios y clientes corrientes: "No podemos pensar que un cliente llega, come mucho y perdemos dinero. Es buscar la media".

El modelo funciona especialmente bien cuando se combina volumen y control de costes. "El modelo de buffet ilimitado tiene éxito porque es la ración y la calidad", aseguraba. "Lo que más llena es el sushi, arroz o la carne, especialmente la carne".

Una de las claves del negocio está en la estructura de ingresos. "El margen está en la bebida y el postre porque se paga todo aparte", contaba Luis. "En un restaurante tipo buffet necesitas a muchas personas para obtener ganancias, si son pocas no dan los números".

Por ello, la escala es determinante para el restaurante. Luis calcula que necesitan mínimo 120 personas al día para lograr ser rentables. Sin embargo, los fines de semana la cifra puede llegar a los 300, siendo esos los días clave para los ingresos del negocio.

Asimismo, en materia de costes, el emprendedor detallaba la diferencia entre precio de venta y coste real: "Un sushi de 8 piezas que le cueste 15 euros al consumidor, al restaurante le cuesta 2 euros. En un menú de 18,90 euros, el coste es de 7 u 8 euros".

De hecho, la facturación puede alcanzar cifras elevadas hasta los 8.000 o 9.000 euros al día en fechas especiales. "A nivel mensual facturamos unos 120.000 euros".

Así, a pesar de los grandes números que se vean en los buffet ilimitados, los diferentes gastos como alquiler, trabajadores, productos... acaban incrementando la factura y reduciendo beneficio. "La rentabilidad sería de un 10% contando todos los gastos de personal, comida...", indicaba.

El empresario también matiza el contexto actual del sector: "A día de hoy no es un buen momento para abrir un buffet ilimitado. Hay mucha competencia. Hay 30 o 40 restaurantes en cualquier sitio y los productos son muy caros".

Aun así, identifica tres pilares fundamentales para el éxito de su negocio. "Lo más clave es la calidad de la comida, la ubicación del restaurante y el servicio de los camareros", aseguraba. Incluso llegaba a señalar los fallos de otros negocios: "Quieren recuperar el dinero lo más rápido posible y eso es un error".

De cualquier manera, Luis no tenía dudas a la hora de hacer un balance de su experiencia al frente de su restaurante: "Se puede vivir bien con un buffet ilimitado".