Hacienda se pone seria: enviará 130.000 cartas a los ciudadanos sospechosos de cometer errores en la Renta

Las claves

Las claves Generado con IA Hacienda enviará cerca de 130.000 cartas preventivas a ciudadanos para que subsanen errores en sus declaraciones de la Renta 2026. Las cartas se remitirán en dos fases, a mediados de mayo y en junio, con el objetivo de evitar errores y omisiones que puedan requerir correcciones posteriores. Los contribuyentes que reciban la carta pueden presentar una declaración rectificativa si consideran que han cometido algún error u omisión. Hasta la fecha, más de 4,4 millones de contribuyentes ya han recibido la devolución de la Renta 2026, lo que representa el 70,9% de las devoluciones solicitadas.

La campaña de la Renta de 2026, que tiene en cuenta el ejercicio fiscal de 2025, arrancó el pasado 8 de abril y se va a extender hasta el 30 de junio, fecha límite para que los millones de contribuyentes españoles presenten ante la Agencia Tributaria (AEAT) su declaración.

De hecho, desde el pasado miércoles 6 de mayo de 2026, ya se puede realizar el trámite por teléfono y, a partir del 1 de junio, los técnicos de Hacienda empezarán a recibir a los contribuyentes en las oficinas, siempre que hayan pedido cita previa vía presencial.

En este contexto, la AEAT ha informado en un comunicado que va a enviar cerca de 130.000 cartas preventivas a los ciudadanos para subsanar errores en las declaraciones que ya hayan sido enviadas y en las que se hubiera modificado la información aportada de forma automática por la Agencia Tributaria.

¿Cuándo enviará Hacienda las cartas?

El objetivo de estas misivas, que se remitirán en una primera fase a mediados de mayo y en una segunda en junio, es evitar errores y omisiones que conlleven una posible corrección de la Renta. Por ello, invitan a los contribuyentes a que subsanen sus eventuales errores de forma voluntaria.

"Si el contribuyente entiende que su declaración es correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa", indican en el comunicado de prensa.

En la campaña del año anterior, se produjeron más de 45.000 declaraciones posteriores con modificaciones para subsanar errores a raíz del envío de la carta preventiva de Hacienda.

En el mismo comunicado, el ministerio ahora dirigido por Arcadi España, sustituto de María Jesús Montero tras su candidatura a las elecciones autonómicas de Andalucía; ha informado de que más de 4.494.000 contribuyentes ya han recibido su devolución en el primer mes de campaña.

¿Cuántos ciudadanos han recibido la devolución de la Renta este año?

Hasta la fecha, añade el organismo, ya se han abonado el 70.9% de las devoluciones y el 58% de los importes solicitados, por lo que se confirma la teoría de que es conveniente realizar la declaración cuanto antes para recibir la devolución lo más rápido posible.

Eso sí, la AEAT es consciente de que hay posibilidades de que algunas de estas devoluciones se deban a fallos de los contribuyentes en los datos fiscales que registran en su declaración, ese es el motivo por el que existe el envío de las conocidas como cartas del miedo, que en realidad es una manera de evitar una corrección posterior del organismo más severa.