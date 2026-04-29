Confirmado por el Gobierno: ayuda de 15.000€ para comprar una vivienda en pueblos de 10.000 habitantes

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha confirmado una ayuda de hasta 15.000 euros para la compra de la primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. La subvención está dirigida principalmente a jóvenes menores de 35 años, con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y que compren una vivienda por debajo de los 100.000 euros. La vivienda adquirida debe convertirse en residencia habitual del beneficiario durante un periodo mínimo de cinco a diez años. Esta ayuda busca combatir la despoblación rural y es compatible con los Avales ICO para facilitar la financiación hipotecaria.

En vísperas de la reciente aprobación del Plan de Vivienda, la teoría es que las nuevas medidas permitan resolver la gran crisis habitacional que se vive en España.

Con esto, parte del objetivo de estas medidas es facilitar el acceso a la propiedad y combatir la despoblación en zonas rurales. Así, se ha puesto en marcha una ayuda directa de hasta 20.000 euros para los jóvenes compradores.

Esta subvención supone un respiro financiero crucial para quienes buscan su primer hogar. No obstante, hay que cumplir criterios de edad, ingresos y ubicación.

¿Qué es esta ayuda?

Esta nueva línea de ayudas directas de hasta 15.000 euros para la compra de la primera vivienda, está enfocada principalmente a jóvenes y busca aportar en la revitalización de municipios con baja población.

Lo cierto es que los requisitos específicos pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma, pero los generales para optar por esta ayuda de 15.000 euros es ser menor de 35 años y que debe ser la primera vivienda.

Además de esto, a nivel de ingresos, existe un límite de rentas anuales. Por lo general, los ingresos de la unidad de convivencia no pueden superar los 37.800 euros brutos anuales, es decir, 4,5 veces el IPREM, aunque en casos de familias numerosas este número puede ser superior.

Por otro lado, es obligatorio que la vivienda se convierta en la residencia habitual y permanente del beneficiario por un periodo mínimo, por lo general, de cinco a 10 años.

Ahora bien, esta ayuda está diseñada para incentivar el arraigo en zonas con riesgo de despoblación, la famosa 'España vaciada'.

Por ello, se suele exigir que la vivienda esté ubicada en un municipio de menos de 10.000 habitantes, aunque en algunas convocatorias el límite es de 5.000 habitantes.

La idea es que esta prestación permita cubrir hasta el 20% del precio de adquisición o un máximo de 10.800 euros. También, el precio de adquisición debe ser inferior a 100.000 euros.

Asimismo, la ayuda es compatible con los Avales ICO lo que permite financiar hasta el 100% de la hipoteca. Así, un joven podría usar los 15.000 euros de la subvención para cubrir precios y gastos, y el aval público para no tener que aportar el 20% de ahorro para la hipoteca que suelen exigir los bancos.

Con esto, el objetivo es ayudar a uno de los sectores más afectados por la crisis habitacional, los jóvenes, a tener acceso a este bien que realmente supone un derecho y se ha convertido en un lujo.

Además, en el proceso pretende poblar las zonas de España que suelen estar más vacías y, de esta manera, quitar la presión poblacional de grandes ciudades como Madrid o Barcelona que supone una de las causas de los altos precios de la vivienda.

Para poder acceder a esta subvención basta con acudir a la consejería de vivienda de la comunidad autónoma o consultar en su sede electrónica y consultar los plazos y requisitos específicos de cada comunidad.