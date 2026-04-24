Entra en vigor: Hacienda y Seguridad Social compartirán datos de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en 2026

Las claves

Las claves Generado con IA Hacienda y la Seguridad Social compartirán datos de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital a partir de 2026 para controlar y ajustar las prestaciones. El convenio, vigente hasta 2030, permite el cruce automático de datos fiscales y patrimoniales en tiempo real para combatir el fraude y asegurar el cumplimiento de requisitos. El intercambio de información facilitará los trámites y permitirá ajustes más precisos en las cuantías mensuales del IMV y otras ayudas sociales. Los beneficiarios del IMV estarán obligados a presentar la declaración de la Renta, aunque no alcancen el mínimo de ingresos exigido.

La Agencia Tributaria (AEAT) y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) han extendido un convenio para intercambiar automáticamente información y blindar el control sobre el Ingreso Mínimo Vital.

Este convenio, vigente hasta el 2030, permite a ambas administraciones cruzar datos fiscales y patrimoniales de forma inmediata.

El objetivo de esto es ajustar con total precisión las cuantías mensuales y verificar que los beneficiarios cumplen, en tiempo real, con los requisitos de renta exigidos para mantener la prestación.

¿Cómo funcionaría esto?

Este intercambio de datos persigue varios objetivos fundamentales. En primer lugar, busca combatir el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de la Seguridad Social, así como evitar trampas en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema.

Asimismo, el cruce de información permite que se conozcan los niveles de renta, patrimonio e ingresos de los solicitantes, beneficiarios y miembros de sus unidades familiares.

Esta información es necesaria para verificar si las personas cumplen las condiciones necesarias para percibir ciertas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital.

Por otro lado, esta información cedida permite determinar el nivel de aportación económica que le corresponde a cada usuario al utilizar las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

Además, el INSS también suministra información a Hacienda sobre, por ejemplo, fallecimiento de pensionistas no residentes o los perceptores del complemento de ayuda a la infancia, para colaborar con la administración en el control y cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos.

Así, este intercambio también busca facilitar los trámites para que el ciudadano no tenga que aportar información que ya está en el poder de la Administración.

Con esto, la Agencia Tributaria comparte con el INSS datos sobre la Renta correspondientes a los solicitantes, titulares, beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares para la gestión y control de diversas prestaciones.

También comparten datos sobre las rentas del trabajo y actividades económicas y cuentas bancarias.

Esto se utiliza, como fue mencionado anteriormente, con prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, pero también con las pensiones, ayudas familiares y por nacimiento y la tarjeta social digital.

Además, Hacienda también puede compartir con el INSS cualquier otra información tributaria que considere necesaria para gestionar otras prestaciones.

De esta manera, existe una especial obligación de sigilo, es decir, que todo el personal que tenga acceso a dichos datos debe mantener la confidencialidad de los mismos que se mantiene incluso si el funcionario deja de trabajar o si se extingue este convenio en un futuro.

En el caso de que se detecte una brecha de seguridad se procederá a interrumpir temporalmente el intercambio de datos para evitar que esta información fiscal de los ciudadanos corra peligro.

¿Cómo afecta a los ciudadanos?

Por un lado, este intercambio obliga a todos los beneficiarios del IMV a presentar la declaración de la Renta independientemente de si llegan al mínimo de ingresos o no.

Además, como fue mencionado anteriormente, permite disminuir la burocracia y agilizar los trámites. También permite que los ajustes en las cuantías se realicen de forma más rápida.

Con esto, la prórroga de la colaboración entre ambos organismos y convertir este intercambio de datos en algo mensual, asegura un sistema de vigilancia y ajuste de rentas que funcione de manera ininterrumpida durante los próximos años.