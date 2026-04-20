Los españoles recuperan sus ingresos, pero siguen siendo más pobres que antes de la crisis de 2008: confirmado

Las familias españolas ganan más dinero que antes de la crisis del 2008, pero son menos ricas en términos de patrimonio. IStock

Las claves

Las claves Generado con IA Los ingresos de las familias españolas han superado por primera vez los niveles previos a la crisis de 2008. La riqueza neta de los hogares sigue por debajo de 2008 debido, principalmente, a la dificultad de acceso a la vivienda. Existe una brecha generacional importante: los menores de 35 años tienen una riqueza media muy inferior a la de los mayores de 74. El endeudamiento de los hogares cayó al 42,8% del PIB en 2025, su nivel más bajo en 25 años, pero la vivienda sigue siendo la principal causa de deuda.

A través de un informe publicado el pasado 16 de abril, el Banco de España ha confirmado un cambio de ciclo en la economía doméstica: por primera vez en casi dos décadas, las familias españolas han logrado que sus ingresos superen los niveles previos a la crisis financiera.

No obstante, este alivio en la renta mensual no supone una mayor solvencia a nivel patrimonial. Los datos del organismo muestran que la riqueza neta de los hogares sigue estancada por debajo de los registros del 2008.

¿El principal problema? La vivienda. Las impenetrables barreras de acceso a este bien y la brecha generacional que la acompaña han hecho que los españoles, sobre todo jóvenes, acumulen menos activos a pesar de la mejora salarial.

¿Somos más pobres?

Lo principal que concluye la 'Encuesta Financiera de las Familias' del Banco de España, es que por primera vez desde la gran crisis financiera del 2008, la renta mediana de los hogares ha superado los niveles previos a dicho estallido.

Sin embargo, no es lo que parece, ya que la riqueza neta, es decir el valor de los activos como viviendas y ahorros, menos las deudas; todavía no ha llegado a recuperar los niveles previos a la crisis.

El mercado inmobiliario se sitúa como una de las causas de esta brecha. Actualmente hay menos propietarios, así el porcentaje de hogares que poseen su vivienda principal ha caído de forma continuada.

Asimismo, al haber menos familias con vivienda en propiedad, la riqueza neta total del país no se distribuye ni crece de la misma forma que en las épocas previas al 2008.

En ciertos sectores la riqueza ha crecido de una manera más intensa. Los hogares con menos recursos son quienes han visto un crecimiento más alto, un 14,6%. Esto puede ser por la subida del Salario Mínimo Interprofesional y el impacto de ciertas ayudas y prestaciones.

Las familias donde el cabeza de familia es parado o inactivo laboralmente, también registraron subidas de 17,3% en su renta mediana.

Por otro lado, en las familias de renta alta, el crecimiento es más moderado y la renta mediana desciende a 1,4%.

Otra de las tristes evidencias del informe, es la brecha generacional en términos de riqueza: Los hogares liderados por menores de 35 años tienen una riqueza media de unos 90.100 euros, frente a los casi 470.000 euros de los mayores de 74 años.

Además de esto, el famoso 1% de los hogares más ricos del país son quienes concentran el 21,6% de la riqueza neta total del país.

A pesar de todo, hay brotes verdes. Según los datos compartidos por el Banco de España, el endeudamiento de los hogares cayó al 42,8% del Producto Interno Bruto en 2025, el nivel más bajo en los últimos 25 años.

Esto se traduce en que las familias españolas están expuestas a menos deudas que en el pasado. Sin embargo, la vivienda sigue siendo una de las grandes causas de endeudamiento de los españoles.