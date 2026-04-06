Es oficial: Hacienda penalizará a los trabajadores que acepten el borrador de la Declaración de la Renta sin revisar correctamente

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda podrá sancionar a quienes acepten el borrador de la Renta sin revisarlo y contenga errores, aunque estos provengan de la Agencia Tributaria. El borrador de la declaración no incluye automáticamente todas las deducciones por alquiler, maternidad o autonómicas, por lo que deben revisarse e incluirse manualmente si corresponde. Errores habituales como cambios de domicilio, situación familiar o ingresos extra pueden derivar en multas y recargos si no se corrigen antes de la presentación. Si Hacienda detecta los errores antes que el contribuyente, la sanción puede ser entre el 50% y el 150% de la cantidad no ingresada, además de intereses de demora.

Quedan escasos días para que la Agencia Tributaria de el pistoletazo de salida con una nueva campaña de la Renta.

Por ello, son muchos los contribuyentes que, para simplificar el trámite y asegurarse de cobrar la devolución correspondiente, utilizan la herramienta del borrador de la declaración de la Renta.

Sin embargo, Hacienda recuerda que aceptar el borrador sin revisarlo puede acarrear sanciones, ya que cualquier error que contenga será responsabilidad del contribuyente, aunque provenga de la Agencia Tributaria.

Cabe destacar que el borrador no es una declaración completa, sino una interpretación de la información que Hacienda tiene sobre tus ingresos, deducciones y situación personal.

Por esa razón, revisar cuidadosamente cada apartado es fundamental antes de aprobarlo.

Entre los errores más frecuentes se encuentran los relacionados con el domicilio fiscal, la situación familiar, las deducciones por alquiler de vivienda o maternidad y la inclusión de ingresos extra o actividades económicas.

En cuanto al domicilio fiscal, un cambio de residencia no notificado puede aparecer de manera incorrecta en el borrador. Aunque suele considerarse un error menor, la ley permite a Hacienda imponer una multa por no actualizarlo.

Asimismo, la situación familiar debe reflejarse correctamente: hijos nacidos durante el año, matrimonios o divorcios afectan directamente a las reducciones y deducciones aplicables, como el mínimo por descendientes.

Las deducciones por alquiler de vivienda también requieren atención, ya que solo aplican a contratos firmados antes del 1 de enero de 2015 y no se incluyen automáticamente en el borrador.

La deducción por maternidad, que puede llegar a 1.200 euros anuales, tampoco se aplica de forma automática en todos los casos, especialmente si la madre está percibiendo prestaciones por desempleo.

Además, las deducciones autonómicas, desde gastos escolares hasta inversión en empresas de nueva creación, no se reflejan automáticamente y deben incluirse manualmente.

Los contribuyentes con ingresos extra o actividades económicas también deben revisar el borrador, ya que Hacienda puede no registrar ingresos provenientes de trabajos freelance, blogs o actividades empresariales, ni todos los gastos deducibles si eres autónomo.

Lo mismo ocurre con las pensiones compensatorias, que deben incluirse manualmente si corresponden.

Para quienes aún no hayan presentado su declaración, conviene recordar las fechas de la campaña de Renta y Patrimonio 2025: la presentación por Internet estará abierta del 8 de abril, por teléfono a partir del 29 de abril y en presencial desde el 1 de junio.

La fecha límite de todas las modalidades es el 30 de junio.

En caso de errores detectados antes de que Hacienda notifique, los contribuyentes pueden presentar una declaración complementaria y pagar los recargos correspondientes (1% mensual hasta un máximo del 15%), evitando sanciones.

Sin embargo, si Hacienda detecta los errores primero, la sanción puede oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad no ingresada, además de intereses de demora.

En resumen, aprobar el borrador sin revisarlo puede salir muy caro. El documento es solo un punto de partida, la responsabilidad final recae sobre el contribuyente.

Una revisión detallada, incluyendo deducciones, situación familiar y datos fiscales, es la única forma de asegurarse de cumplir con la ley y evitar sanciones económicas.