Entra en vigor: las aceitunas, el pan y el jamón cambiarán su calidad alimentaria para siempre este 2026

La medida ha entrado en vigor, pero las empresas tendrán un período para adaptarse. IStock

Las claves nuevo Generado con IA Las nuevas normas de calidad alimentaria entrarán en vigor el 1 de marzo de 2026 y afectarán a productos como jamón de pavo, aceitunas rellenas, horchata y pan sin gluten. La regulación exige mayor transparencia en el etiquetado, detallando ingredientes y procesos de elaboración, especialmente en productos cárnicos y conservas vegetales. Se reconoce oficialmente la denominación 'jamón de pavo' y se refuerza la trazabilidad de jamones y paletas curados, incluyendo información sobre la fecha de salazón. La horchata valenciana solo podrá elaborarse sin azúcares añadidos o con menos azúcar, prohibiéndose el uso de edulcorantes y colorantes para mantener su carácter tradicional.

A partir del 1 de marzo del 2026 han entrado en vigor unas nuevas normas de calidad alimentaria que cambian para siempre la forma de etiquetar productos tan cotidianos como el jamón de pavo, las aceitunas rellenas, la horchata de chufa o el pan sin gluten.

El objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es reforzar la transparencia y la trazabilidad adecuando la legislación vigente a la realidad actual del sector.

Así, las empresas están obligadas a adaptarse a la regulación que busca dar más transparencia al consumidor sobre qué lleva exactamente cada alimento y cómo se ha elaborado.

¿En qué consiste el cambio?

El cambio se aplica al Real Decreto 142/2026 del 25 de febrero que modifica y deroga diversas disposiciones en materia de calidad alimentaria.

Una de estas varias modificaciones, está relacionada con la información al consumidor. Busca mejorar el etiquetado y así garantizar que la información sea precisa, sobre todo en productos de consumo diario.

De esta forma, se reconoce oficialmente la denominación 'jamón de pavo' como un nombre consagrado por el uso y se refuerza la trazabilidad, es decir la capacidad de seguir el rastro de dicho alimento o de sus ingredientes, de jamones y paletas curados, sobre todo en lo relativo a la fecha en que se inicia el proceso de salazón.

Por su parte, a los productos cárnicos se les exige definir con precisión qué ingredientes y procesos se utilizan, llevar un etiquetado honesto y utilizar maquinaria al día a la hora de fabricar.

En el caso de las aceitunas rellenas, si dicho relleno es una pasta, por ejemplo las anchoas, debe detallarse claramente en la lista de ingredientes. Además, se mantiene la denominación tradicional de 'aceitunas rellenas de anchoa'.

La horchata valenciana también entra en la regulación. Se permite elaborar esta bebida sin azúcares añadidos o con contenido reducido de azúcar, pero está prohibido el uso de edulcorantes y colorantes para conservar su carácter tradicional.

Por otro lado, se precisan mejor las condiciones para que determinados productos sin gluten puedan considerarse 'pan', alineando la norma con la realidad del mercado y la regulación europea.

"Además, se aporta seguridad jurídica a operadores y autoridades de control. Con la modificación aprobada, se habilita a que productos no elaborados con harina puedan denominarse pan, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos en la norma de calidad de este producto básico", establece el Ejecutivo.

En el caso de las galletas, el Real Decreto 142/2026 elimina el límite máximo de cenizas que fijaba la antigua normativa. Con esto, permite a la industria formular galletas integrales o enriquecidas con fibras u otros ingredientes que elevan de forma natural el contenido mineral del producto.

Las cenizas en alimentación son el residuo mineral que queda cuando en un laboratorio se quema un alimento para eliminar la parte orgánica del mismo. Este porcentaje de cenizas sirve para estimar el contenido total de minerales del alimento y controlar su calidad o posibles adulteraciones.

Además de todos los mencionados alimentos, a la sidra se le añaden nuevas variedades como sidras de hielo y también se recuperan ciertas técnicas de fabricación del producto.

El objetivo de la norma es adaptar el Código Alimentario y las reglamentaciones técnicas a la innovación tecnológica y a las nuevas demandas de los consumidores. Teniendo en cuenta también la legislación europea.

Así, se mejora la transparencia del etiquetado, la trazabilidad de los productos y la información sobre procesos e ingredientes, con especial énfasis en derivados cárnicos y conservas vegetales.