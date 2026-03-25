Adiós a la tasa de basuras en Madrid: así pueden recuperar su dinero los vecinos afectados por el impuesto

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a un contenedor de basura.

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la ordenanza fiscal de la tasa de basuras por defectos de tramitación. La anulación se debe a la omisión de anexos esenciales en el trámite de información pública, lo que impidió la transparencia y el control ciudadano. Solo los contribuyentes que recurrieron en tiempo y forma podrán solicitar la devolución de la tasa, según la Asociación Española de Asesores Fiscales. El Ayuntamiento de Madrid ha recaudado unos 350 millones de euros por esta tasa y hay unas 130.000 reclamaciones presentadas.

Giro de guion en la tasa de basuras de Madrid. Porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la ordenanza fiscal que regulaba la tasa de residuos. Y es así porque detectó defectos de forma en su formulación.

La resolución, que ha sido dictada por la Sección Novena de lo Contencioso-Administrativo, ha apreciado un defecto sustancial de procedimiento. En concreto, y durante el trámite de información pública, se omitieron anexos esenciales del informe técnico-económico que justificaba el cálculo de la tasa.

Dichos anexos incluían el análisis de generación de residuos por sectores económicos y la trazabilidad entre actividades y carga tributaria. “Sin estos elementos, la ciudadanía no pudo verificar si la cuantía era proporcional, adecuada o conforme al principio de transparencia exigido a cualquier tributo local”, explica la OCU.

Cómo recuperar el dinero

Ante esta situación, la OCU reclama del Ayuntamiento de Madrid que diseñe un plan de devolución “ágil, transparente y equitativo” para todos los contribuyentes afectados.

Eso sí, también subraya que la anulación “no implica automáticamente la devolución de lo ya pagado”. De hecho, y una vez se publique la sentencia, se pueden dar tres escenarios según la situación de cada contribuyente.



Quienes presentaron recurso y aún no recibieron respuesta pueden solicitar resolución expresa y la devolución con intereses que proceda, invocando la sentencia y el régimen de ingresos indebidos.

Quienes recurrieron y obtuvieron una desestimación pueden acudir al Tribunal Económico Municipal si el plazo sigue abierto. Si la resolución ya es firme, solo caben los procedimientos tasados de revisión previstos en la Ley 39/2015, de aplicación extraordinaria.

Quienes no recurrieron no disponen hoy de un derecho automático a la devolución; deberán esperar a la firmeza de la sentencia y a las instrucciones de ejecución que puedan establecerse.

Llegados a este punto, la OCU reclama evitar a los ciudadanos “cargas administrativas innecesarias”. Así, y para aquellos contribuyentes que recurrieron en tiempo y forma, “la devolución de oficio debería ser automática una vez la sentencia sea firme”.

Para el resto, la organización de consumidores insta al ayuntamiento a crear un “cauce rápido, claro y respetuoso con los principios de transparencia, buena administración y protección del consumidor, especialmente para las personas mayores o en situación de vulnerabilidad”.

Eso sí, salvo que la sentencia establezca la nulidad con efectos retroactivos, en cuyo caso también deberían tener derecho a una devolución automática.

Asesores fiscales

Según la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), sólo tienen derecho a devolución los ciudadanos madrileños que recurrieron o interpusieron una reclamación antes de la sentencia.

Así lo ha indicado Juan Manuel Herrero de Egaña, vocal responsable de su Gabinete de Estudios y Relaciones Institucionales a EL ESPAÑOL: "El Tribunal ha anulado la ordenanza. Sólo aquellos que hayan recurrido podrán recuperar la tasa de basuras en Madrid".

Herrero de Egaña, asimismo, indica que la asociación ha reclamado al Tribunal que la devolución se extienda a todos los contribuyentes, puesto que la Ley de Haciendas Locales permite esta extensión: "Pero ha dicho que no. No es una buena noticia".

Recordemos que son unas 130.000 las reclamaciones que se han presentado al ayuntamiento bajo el bastón de mando de José Luis Martínez-Almeida. Y que, por este gravamen, el consistorio ha recaudado unos 350 millones de euros.