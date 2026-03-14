Confirmado por el BOE: si tienes un piso turístico o criptomonedas estás bajo la lupa de Hacienda en 2026

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda reforzará en 2026 el control sobre pisos turísticos y criptomonedas para combatir el fraude fiscal. El Plan de Control Tributario incidirá en pagos con tarjeta, cuentas en neobancos y comercio electrónico para detectar rentas ocultas. La Agencia Tributaria pondrá especial atención en la correcta declaración de ingresos de alquileres turísticos y operaciones inmobiliarias. Se emplearán herramientas de trazabilidad blockchain para identificar operaciones con criptomonedas no declaradas o patrimonios injustificados.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha puesto el foco en una serie de parámetros para este 2026 como los pisos turísticos o las criptomonedas. Y todo para “reforzar el control del negocio digital y las rentas y los patrimonios ocultos, así como la lucha contra la economía sumergida”.

En definitiva, buscará ‘debajo de las piedras’ “para aflorar el fraude fiscal en muy diversos ámbitos, desde el comercio electrónico hasta la ocultación de cobros y pagos a través del circuito ‘neobanco’”.

Diferentes ámbitos de actuación, bajo la figura del Plan de Control Tributario, que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al mismo tiempo, se reforzará el control y la prevención del fraude también en el sector inmobiliario y de la construcción, como a aquellas sociedades con cifras de negocio elevadas y a aquellas personas físicas con patrimonios relevantes.

Tarjetas y comercio electrónico

Uno de los puntos relevantes del plan tiene que ver con las nuevas declaraciones informativas de los bancos sobre los cobros con tarjeta.

Esta información le permitirá a Hacienda mejorar el control de las posibles ocultaciones de actividades empresariales o profesionales a la par que facilitará la detección temprana de sociedades pantalla y otros tipos de entidades instrumentales.

La AEAT también indica que la nueva información financiera, sumada a la de los pagos transfronterizos, “impulsará el control sobre la utilización de cuentas en entidades financieras digitales (‘neobancos’) para ocultar rentas o patrimonios en el exterior”.

Y añade: “Las comprobaciones irán enfocadas a aquellos contribuyentes en los que se detecte un uso indebido de cuentas 'neobancarias' para ocultar rentas o patrimonios en el exterior”.

Un ‘cóctel’ de información financiera cuyo fin es avanzar en el control del comercio electrónico. Opción prioritaria para el fisco tanto en materia de venta de bienes como de prestación de servicios.

Como también lo será la profundización “en el análisis y la valoración y verificación de la correcta tributación de los creadores de contenido en redes sociales. Es decir, de los influencers.

Negocio inmobiliario

La AEAT también pondrá el foco en el mundo del ‘ladrillo’. Así, la ‘lupa’ se pondrá sobre la deducción improcedente de gastos financieros o la utilización abusiva de contratas. A la par, se prestará atención relevante a la comercialización e intermediación en la venta y arrendamiento de inmuebles.

Asimismo, se fijará en la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, y un seguimiento específico de las estructuras empresariales, societarias y patrimoniales con el fin de identificar aquellos esquemas diseñados para reducir la carga tributaria.

En el caso de los arrendamientos, se realizarán actuaciones dirigidas a verificar la correcta declaración de los rendimientos (sobre todo en los gestionados a través de plataformas digitales).

En este último apartado, se incidirá en los arrendamientos turísticos a través de plataformas, en los pisos turísticos y arrendamientos de temporada, y en las socimi.

Por último, y en el caso de las criptomonedas, Hacienda pondrá el foco en 2026 sobre aquellos contribuyentes que habiendo operado con ellas, no hayan declarado rentas o ganancias patrimoniales derivadas de su tenencia y transmisión.

Para lograrlo, utilizará herramientas de trazabilidad en el blockchain para detectar a aquellos contribuyentes con indicios de patrimonios no justificados o rentas no declaradas.