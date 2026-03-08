Francisco García, empresario exportador de aceite a EEUU: “Es nuestro mejor cliente, más del 40% de las exportaciones”

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha amenazado con imponer un embargo comercial a España tras la negativa de Pedro Sánchez a participar en el conflicto de Irán. El sector alimentario, especialmente los exportadores de aceite de oliva y vino, está especialmente preocupado ya que EE.UU. representa más del 40% de sus exportaciones. Un embargo comercial podría provocar una subida de precios y pérdida de competitividad frente a países como Túnez, Marruecos o Italia. El sector automotriz también se vería afectado, ya que muchas piezas se importan de Estados Unidos y se tendrían que buscar nuevos proveedores.

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un embargo comercial a España después de que Pedro Sánchez estableciese que no pretende entrar en una guerra a raíz del conflicto de Irán.

Lo cierto es que estas declaraciones han hecho que salten las alarmas en el sector alimentario, sobre todo entre los productores de aceite de oliva y vino, ya que, Estados Unidos es uno de sus mayores mercados.

De esta manera, Informativos Telecinco habló con representantes de todos estos sectores sobre cómo será el impacto de este embargo comercial.

"Nos adelantan por la izquierda"

En el sector del vino, Javier Izurieta responsable de exportación de Pazo de Señorans; declaró que las cantidades que se exportan a Estados Unidos son "importantes": "Entre 200 y 300 mil euros en cajas que quedarán aquí y nos las beberemos nosotros", explicó.

Con esto, señaló que en el caso de su sector, cuando se tiene un socio como Estados Unidos, que es el país mayoritario, es preciso contar con otros "cuatro o cinco países que absorban ese volumen".

Por otro lado, Francisco García, vicepresidente en Infaoliva, manifestó que en su sector "estamos hablando de nuestro mejor cliente, de más del 40% de las exportaciones".

Así, la consecuencia directa de perder a este socio comercial es un aumento de precios de este producto, lo cual, a su vez, va a generar que los competidores ganen terreno frente a España.

"Nos van a pasar por la izquierda y por la derecha países como Túnez, Marruecos o como Italia", explicó resaltando que la competencia será mucho más reñida y el producto español puede acabar cayendo.

Además del sector alimentario, el sector automotriz también se ve afectado, pero por el efecto contrario: hay muchas piezas que se importan de Estados Unidos porque solo se fabrican allí, con lo cual, si se aplica el embargo comercial tendrían que buscar sustitutos a estas piezas y nuevos socios.

¿Qué es este embargo comercial?

La idea de este embargo comercial a España apareció en el discurso de Trump cuando Pedro Sánchez anunció que no pretende entrar en una guerra y declaró que las bases militares de Rota y Morón no podrán ser utilizadas para fines relacionados con la guerra de Irán.

Lo cierto es que Sánchez ya había tenido sus encuentros con el presidente estadounidense con el porcentaje del PIB destinado a Defensa, con lo cual, con esto Donald Trump estableció que ya era suficiente y calificó a España como "un aliado terrible".

Así, amenazó con un embargo comercial, es decir, prohibir o restringir el intercambio de los bienes con España, en otras palabras, cortar todas las relaciones de negocios.

Estados Unidos mantiene esta sanción con otros países como Irán, Cuba, Corea del Norte, Siria o Rusia; pero nunca lo ha utilizado con un país europeo.

Esto no es algo efectivo, sino que hasta ahora se mantiene como una simple amenaza, sin embargo, los sectores afectados ya comienzan a preocuparse por las consecuencias que esto tendrá en sus negocios si pasa a convertirse en una realidad.