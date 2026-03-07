Reino Unido cambia las normas: los españoles tendrán que pagar un extra para viajar al país en 2026

Una cola de pasajeros en el aeropuerto de Heathrow. Reuters Omicrono

Vuelta de tuerca por parte del Reino Unido para aquellas personas que quieran viajar al país procedentes de otros destinos, incluido España. Y es que, desde el pasado 25 de febrero, es necesario disponer de la conocida como Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés).

¿Qué es? Se trata de un permiso digital que está vinculado al pasaporte. Pero no hay que confundirlo con un visado. De hecho, su posesión no garantiza la entrada en el Reino Unido.

¿Es obligatorio? Sí, para aquellos visitantes que no necesitan visado siempre y cuando la estancia sea de hasta seis meses por motivos de negocios, turismo, visitas familiares o en determinados tránsitos.

Coste para los españoles

La Autorización Electrónica de Viaje será condición sine qua non para poder embarcar en un avión rumbo al Reino Unido. Porque las aerolíneas podrán negar el acceso al avión a aquellas personas que no cuenten con ella.

¿Cómo conseguir la ETA? El método es sencillo. Hay que hacer la solicitud de forma digital a través de la aplicación oficial del Gobierno británico (UK ETA) que está disponible en Google Play y en Apple App Store. También se puede hacer en el portal oficial GOV.UK.

¿Qué datos son los que hay que aportar? Datos personales (nombre, apellidos...), del pasaporte, una fotografía digital (estilo carnet) y responder a una serie de preguntas sobre idoneidad y antecedentes.

Las autoridades británicas recomiendan evitar intermediarios no oficiales porque, entre otras razones, ofrecen el trámite a precios más elevados. Incluso, se han llegado a detectar casos de estafa.

Asimismo, aconsejan solicitar la autorización con al menos tres días de antelación al viaje. Porque, aunque el trámite se puede obtener en unos pocos minutos, hay situaciones en las que se pueden solicitar o corroborar algunos datos adicionales.

Sobre el precio del trámite, la autorización en 2026 tiene un coste de 16 libras esterlinas (unos 18 euros). En el futuro, se prevé que la tasa aumente.

Eso sí, no hay que sacarlo cada vez que se viaja. Una vez conseguida la ETA, se puede viajar durante un periodo de dos años o hasta la fecha en la que caduca el pasaporte.

¿Y qué ocurre si la solicitud del viajero es rechazada? Pues que no podrá apelar y tendrá que tramitar un visado si desea volar al Reino Unido.