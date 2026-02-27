La empresa podría pagar la indemnización máxima a un trabajador suspendido aunque el despido sea justo, según la ley

Las claves nuevo Generado con IA La ley española obliga a las empresas a pagar la indemnización máxima si no se concede audiencia previa al trabajador antes del despido, aunque este sea justificado. El Tribunal Supremo ha establecido que es imprescindible ofrecer al empleado la oportunidad de defenderse antes de un despido disciplinario. Omitir la audiencia previa convierte el despido en improcedente y puede suponer un importante coste económico para la empresa, especialmente si el trabajador tiene mucha antigüedad. Expertos recomiendan consultar asesoramiento legal antes de despedir o sancionar a un trabajador para evitar consecuencias negativas.

Aunque parezca contradictorio, la ley española contempla situaciones en las que una empresa puede verse obligada a pagar la indemnización máxima a un trabajador suspendido, incluso cuando el despido se considera "justo".

Esto se debe a los últimos cambios en la interpretación de las normas laborales por parte del Tribunal Supremo, que buscan proteger el derecho de los empleados a ser escuchados antes de perder su empleo.

Así lo explica Manuel Alonso Escacena, abogado de Legal Sur, en sus redes sociales, quien detalla que "desde hace aproximadamente un año el Alto Tribunal ha establecido una doctrina en la que es obligatorio conceder una audiencia previa antes de proceder al despido de un trabajador".

En términos sencillos, esto significa que antes de despedir a alguien por motivos disciplinarios, la empresa debe ofrecer al trabajador la oportunidad de defenderse.

Si este paso se omite, el despido puede ser considerado improcedente, sin importar que la empresa tenga pruebas o razones válidas para la medida.

Escacena aclara la importancia de este requisito, ya que si se ignora este paso "el riesgo es máximo, porque aunque la empresa tenga razón en las imputaciones que realiza al trabajador, simplemente por no haber cubierto este requisito de forma, el despido ya será improcedente y, consecuentemente, la empresa tendrá que abonar la indemnización máxima establecida en la ley".

Para muchas compañías, esto representa un riesgo económico significativo, sobre todo si el trabajador afectado tiene varios años de antigüedad o si la indemnización alcanza cantidades elevadas.

Por ello, los expertos recomiendan extremar la precaución y seguir al pie de la letra los procedimientos legales antes de tomar decisiones sobre despidos o sanciones graves.

Por ello, Escacena hace hincapié en la importancia de "consultar previamente antes de la adopción de la medida para luego no tener que lamentar consecuencias desagradables", recordando que un buen asesoramiento legal previo puede evitar problemas mayores, protegiendo tanto a la empresa como al trabajador.