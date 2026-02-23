El Gobierno mantiene la norma del IVA y recauda más de 3.000 millones a costa de los pequeños autónomos

Las claves nuevo Generado con IA España aún no ha traspuesto la directiva europea que exime del IVA a pequeños autónomos, a diferencia de países como Alemania, Francia o Italia. La medida beneficiaría a entre 1,5 y 2 millones de pequeños autónomos y supondría una reducción de entre 3.000 y 5.000 millones de euros en recaudación. La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por no aplicar la directiva, lo que podría derivar en sanciones del Tribunal de Justicia de la UE. Otros países europeos ya aplican la exención con distintos límites de facturación, mientras que España mantiene la recaudación a costa de los pequeños empresarios.

Hay una norma comunitaria que permite eximir del IVA a los pequeños autónomos. Y, desde el 1 de enero de 2025, España debería haberla traspuesto. Se trata de la directiva 2020/285 para la reforma del IVA.

Alemania, Francia o Italia ya han dado el paso mientras que, España, todavía no. Una medida que, de llevarse a cabo, beneficiaría a entre 1,5 y 2 millones de pequeños autónomos, según los cálculos de Navas & Cusi.

Según sus estimaciones, el impacto de trasponer dicha directiva estaría entre 3.000 y 5.000 millones de euros menos de recaudación para las arcas del Estado.

Puede que el primer impacto sea un recorte en los ingresos por IVA pero la experiencia de otros países de nuestro entorno que ya aplican la directiva es que no han notado recortes sustanciales en los ingresos”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí. ¿Por qué? Porque “probablemente, al simplificar la burocracia, aflore parte de la economía que estaba sumergida”.

Bruselas fija como límite máximo 85.000 euros de facturación, pero cada Estado puede fijar la cifra que quiera. Los estados también pueden optar entre hacer el sistema obligatorio o voluntario y/o excluir o circunscribir a determinados sectores.

Expediente sancionador

Navas anima al gobierno a trasponer cuanto antes la directiva y evitar la sanción. Recordemos que la Comisión Europea ya abrió a finales del año pasado expediente sancionador a España porque la directiva debía de haber sido traspuesta el 1 de enero del año 2025.

“Si no hay reacción rápida, el incumplimiento podría llegar al TJUE [Tribunal de Justicia de la Unión Europea] que probablemente sancionaría”, explica Navas.

“No es sólo cuestión de evitar la sanción, sino de lealtad institucional y de apoyo al tejido productivo más vulnerable”, añade.

Asimismo, Juan Ignacio Navas remarca que, en un entorno de enorme competitividad internacional, “España no puede quedarse atrás castigando a sus pequeños empresarios”.

¿Qué han hecho otros países? Alemania ya aplica la exención de IVA para aquellos que facturen menos de 22.000 euros anuales; Francia la aplica sólo a los que facturen menos de 33.800 euros en el sector servicios; e Italia es el país más generoso y aplica el máximo permitido por la directiva: exención para todos aquellos que facturen menos de 85.000 euros.

“España es el único país que no ha traspuesto la directiva y eso coloca a nuestros pequeños autónomos en posición de desventaja competitiva”, lamenta Navas que denuncia que el Gobierno se escuda en otras figuras como el régimen especial o el recargo de equivalencia o la exención exclusiva para los que importen o exporten a la UE menos de 100.000€.

“No es que no podamos permitírnoslo; es que el Estado prefiere recaudar fácil a costa de la productividad del microempresario”, concluye el socio-director de Navas & Cusí.