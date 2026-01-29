Un albañil argentino en España: "Los jóvenes de entre 18 y 30 años no quieren aprender a trabajar en la construcción"

Las claves nuevo Generado con IA Solo el 10% de los trabajadores de la construcción en España son menores de 30 años, según la Fundación Laboral de la Construcción. Un albañil argentino en Marbella destaca la falta de relevo generacional en oficios manuales y la escasa voluntad de los jóvenes para aprender el oficio. El sueldo de un oficial de construcción en España puede alcanzar entre 1.500 y 1.800 euros, superando al salario mínimo interprofesional. La falta de jóvenes en la construcción amenaza el relevo generacional, lo que podría afectar la capacidad de aumentar la oferta de vivienda en el futuro.

La falta de profesionales en oficios manuales como fontanería, carpintería o albañilería es una realidad que lleva denunciando mucho tiempo el sector de los trabajos tradicionales.

Según la Fundación Laboral de la Construcción, solamente el 10% de la mano de obra son jóvenes menores de 30 años. En este sentido, un albañil argentino que llegó a España hace poco más de un año y que consiguió trabajo rápidamente advierte de la falta de relevo generacional.

"En España he encontrado el mismo problema que en Argentina a la hora de buscar mano de obra: se están perdiendo las ganas de trabajar en la profesión, sobre todo entre los jóvenes de entre 18 y 30 años, que no quieren aprender a trabajar en la construcción", relata en su cuenta de TikTok (@tuobraperfecta).

Sueldo de hasta 1.800 euros

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las reformas, primero en Argentina para después cruzar el Atlántico e instalarse en Marbella (Málaga), lugar que había conocido previamente durante unas vacaciones en la Costa del Sol.

Nada más llegar, encontró trabajo. "Al segundo día, tras echar el currículum, me llamaron 10 empresas. Si sabes trabajar en construcción vas a conseguir un empleo muy rápido".

Además, sostiene que el rechazo de las nuevas generaciones a colocar ladrillos no se debe a los salarios, ya que precisamente son más altos que los de otros profesionales con bagaje universitario. "Aquí un sueldo de oficial está entre los 1.500 o 1.800 euros", por encima de los 1.184 euros del Salario Mínimo Interprofesional.

Este albañil, a su vez, reflexiona sobre el paso del tiempo y cómo la sociedad ha ido cambiando las prioridades. "En mi época uno crecía con el típico dilema de estudias o trabajas. Si no estudiabas, trabajabas y te buscabas un oficio. Mi padre me decía que si aprendes un oficio lo vas a llevar donde sea", incluso a otro continente."

Problema estructural

Ahora, aunque formarse en un trabajo manual es una alternativa clara a estudiar una carrera universitaria, los datos apuntan a que la incorporación de los jóvenes no se termina de producir. Ni siquiera con todos los ejemplos de fontaneros o electricistas que, por cuenta propia, generan unos ingresos muy altos.

Un problema que se puede convertir en estructural cuando se jubile la generación del baby boom y los albañiles actuales no tengan un relevo generacional clave para un sector productivo, la vivienda, que necesita aumentar el ritmo de construcción de inmuebles para aumentar la oferta.