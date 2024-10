Adios al Nestea: el te de Mercadona sin azúcar para adelgazar sin esfuerzo con menos de 2 calorías

Aunque el agua sigue siendo la mejor opción para hidratarse, en esta época del año, cuando aún quedan los últimos días cálidos del otoño en España, es importante tener en cuenta alternativas más saludables a las bebidas alcohólicas y refrescos azucarados. Con la reciente noticia de que Nestea dejará de venderse en España, el mercado busca nuevas opciones, y una de ellas es el refresco de té sabor melocotón Hacendado Zero de Mercadona, que se presenta como una alternativa ideal.

Este refresco, disponible en botellas de litro y medio por tan solo 1 euro, es fabricado en España por Refrescos Iberia SAU en Oliva (Valencia). Está pensado para consumirse dentro de los tres días posteriores a su apertura y debe conservarse en refrigeración. Con el agua como su ingrediente principal, este té no solo ofrece un gran potencial hidratante, sino que también es una opción ligera y refrescante.

En cuanto a su composición, incluye acidulantes (ácido cítrico y ácido málico), extracto de té (0,14 %), zumo de melocotón a partir de concentrado (0,1 %), aroma, antioxidante (ácido ascórbico), corrector de acidez (citratos de sodio), y los edulcorantes E-950 (acesulfamo-K) y E-955 (sucralosa). Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), los edulcorantes no calóricos deben consumirse con moderación, por lo que este tipo de bebidas conviene reservarlas para momentos puntuales.

Una de sus principales ventajas es su bajo contenido calórico. Con menos de 2 calorías por vaso, el refresco de té Hacendado Zero es compatible con dietas hipocalóricas. Su información nutricional indica que cada 100 mililitros contienen 1,8 calorías, 0 grasas, 0,1 gramos de carbohidratos (0 gramos de azúcares), 0 gramos de proteínas y 0,03 gramos de sal. Así, se convierte en una opción refrescante, asequible y ligera para quienes buscan controlar su ingesta calórica, especialmente ahora que Nestea dejará de estar disponible en el mercado español.

El té aporta todo tipo de beneficios para nuestra salud, destacando por encima del resto su contenido en antioxidantes, que pueden prevenir el desarrollo de múltiples enfermedades. Sus catequinas se han relacionado con un menor riesgo de sufrir cáncer, con especial incidencia en los de piel, próstata, pulmón y mama. El té negro, en concreto, tiene potencial para reducir los niveles de azúcar en sangre tras las comidas ricas en sacarosa, según este estudio publicado en Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition.

Beneficios y propiedades

Tomar té a diario, según este trabajo publicado en el Journal of Oral & Maxillofacial Pathology, podría provocar manchas dentales, pero también tiene efectos antibacterianos que reducen los riesgos de enfermedades dentales y periodontales, además de cardiovasculares. Sus propiedades antiinflamatorias que le otorgan las catequinas ayudan a mantener relajados los vasos sanguíneos, bajan la presión arterial y mejoran el funcionamiento del corazón, como se ha publicado en Clinical Nutrition.

Lo más saludable, en todo caso, es evitar los aditivos al hacerse un buen té helado en casa porque además no es nada complicado, como nos han trasladado desde Cocinillas. En la lista de ingredientes nos apuntan 300 mililitros de agua caliente, 700 mililitros de agua fría, 4 o 5 bolsas de té negro, una pieza de fruta (puede ser melocotón, limón u otra, dependiendo del sabor que queramos conseguir) y, de forma opcional, el toque dulce a base de 100 mililitros de miel, por poner solo un ejemplo.

¿Cómo hacer té helado en casa?

Para elaborar nuestro té helado con fruta no hay que romperse la cabeza, sino seguir la receta habitual para prepararnos cualquier bebida infusionada, pero con pequeñas variaciones. Infusionamos cuatro o cinco bolsas de té negro, dependiendo de la intensidad que nos guste, con dos tiras de piel de la fruta escogida en 300 mililitros de agua, según la temperatura y el tiempo que nos indiquen en la caja del fabricante. Importante que, en el caso de que usemos limón, la monda no contenga la parte blanca para que no dé amargor.

Una vez infusionado, retiramos las bolsas de té y la piel de limón, obteniendo un concentrado de té caliente que rebajaremos y enfriaremos añadiendo los 700 mililitros de agua fría que nos quedan, consiguiendo así un litro que se enfriará rápido. Cortaremos a continuación unas rodajas de la fruta elegida y las añadiremos en una jarra con el té y la opción que hayamos elegido para darle un toque dulce, como la miel en este caso, dejándolo en la nevera durante un par de horas antes de consumir, para tomarlo bien fresco. Si no quieres esperar, siempre puedes optar por unos hielos, pero en ese caso calcula la proporción de agua que estarás echando de más para que no quede aguado.

