Los 6 snacks de Mercadona para adelgazar que recomienda el entrenador Xavi Sierra

Llevábamos nueve meses esperando al verano y ahora que lo tenemos aquí le sorberemos todo el jugo y lo estiraremos al máximo. Hace tiempo que los adultos ya no disfrutamos de esos veranos eternos de la infancia, pero no renunciamos a las deliciosas rutinas estivales que nos ayudan a sobrellevar el resto del año: combatir el calor a remojo en la playa, el río o la piscina y disfrutar de pequeños grandes placeres como el aperitivo. ¿Quién dice que no a un picoteo antes de comer para calmar el gusanillo tras el baño?

La única pega que tenemos que ponerle a esta costumbre tan nuestra es que es fácil que en verano se nos vaya de las manos y acabe por suponer una sobreingesta de calorías que en ningún caso es saludable. Con más tiempo libre y chiringuito mediante, lo recomendable es que seamos nosotros mismos los que preparemos el piscolabis seleccionando alimentos saludables que nos ayuden a mantener un equilibrio nutricional. Una tarea que parece más complicada de lo que realmente es si atendemos a las recomendaciones del entrenador Xavi Sierra.

Al frente del programa de asesoramiento fitness Realfit, Sierra ya nos había recomendado opciones sanas que podemos comprar en Mercadona para preparar menús poco calóricos. Está claro que a estas alturas será difícil perder peso de forma drástica, pero sí está en nuestras manos mantenernos y, sobre todo, llevar un equilibrio nutricional que no nos dé disgustos en otoño. Siendo realistas y asumiendo que en estos meses comeremos y cenaremos más fuera de casa, crear un déficit calórico en el resto de comidas que sí corran de nuestra parte es fundamental.

Es importante que no se descuide el patrón dietético y se vele por una densidad nutricional suficiente, sin que ningún nutriente sea demonizado. Con estas premisas claras, Sierra ha recomendado seis alimentos que pueden protagonizar nuestros picoteos sin remordimientos de conciencia. "No vamos a entrar en si se trata de una opción más procesada que otra, simplemente queremos mostrar a nivel informativo las opciones que tenéis para reducir calorías y mejorar la calidad nutricional en varios alimentos", ha explicado en el post de Instagram.

Se trata de "picoteos bajos en calorías" que podemos comprar en cualquier tienda de Mercadona, con un muy buen aporte proteico que nos dará un plus de energía: pepinillos, berberechos, altramuces, mejillones, alcaparrones y encurtidos. Opciones que son fáciles de almacenar y conservar sin que se estropeen, cuestan todas menos de 3 euros y nos aportan un buen puñado de nutrientes con pocas calorías. Podemos combinarlas con bebidas refrescantes que no lleven azúcar o, en el caso de aquellos que no quieran renunciar a su cervecita, recomendamos que sea 0,0 también por su bajo aporte calórico.

Pepinillos

Los Pepinillos pequeños Hacendado se venden en un tarro de 425 gramos, 250 gramos escurridos, por 1,50 euros la unidad (el kilo sale a 6 euros). En su lista de ingredientes figura pepinillo, vinagre de vino, sal, potenciador del sabor (glutamato monosódico) y conservante (metasulfito). Su valor nutricional por 100 gramos de producto es de 19 kilocalorías, 0,5 gramos de grasas (0,2 gramos de grasas saturadas), 2,3 gramos de hidratos de carbono (0,6 gramos de azúcares), 0,6 gramos de fibra, 1,3 gramos de proteína y 1,5 gramos de sal que, sin duda, es la única pega si recordamos que la OMS recomienda no pasarse de los 5 gramos diarios.

Berberechos

El Berberecho al natural XS Hacendado se compra en una lata de 185 gramos (90 gramos escurridos) a 2,60 euros (28,88 euros el kilo). En su lista de ingredientes enumeran los berberechos, agua, sal, acidulantes E-330 y E-331, y antioxidante E-385. Si nos fijamos en su valor nutricional por 100 gramos de producto, explican en su etiquetado que tienen 79 kilocalorías, 0,7 gramos de grasas (0,1 gramos de grasas saturadas), 4,7 gramos de hidratos de carbono (0 gramos de azúcares), 13,5 gramos de proteína y 1,5 gramos de sal, de nuevo la única desventaja.

Altramuces

Además de ser uno de esos superalimentos de toda la vida, los Altramuces Hacendado suponen otra opción saludable de picoteo. Se venden en un tarro de 690 gramos (440 gramos escurrido) a 1,60 euros (3,63 euros el kilo). Además de los altramuces, en su lista de ingredientes figura la sal, acidulantes (ácido láctico y ácido cítrico), antioxidante (ácido ascórbico) y conservante a base de sorbato potásico. Su valor nutricional por 100 gramos es de 105 kilocalorías, 1,7 gramos de grasas (0,3 gramos de grasas saturadas), 9 gramos de hidratos de carbono (0 gramos de aźazúcares), 3,8 gramos de fibra, 12 gramos de proteína y 3,5 gramos de sal, una vez más demasiado salado.

Mejillones

Los Mejillones al natural Hacendado pequeños, con 15 o 20 piezas, se venden en una lata de 111 gramos (69 gramos escurridos) por 1,40 euros (20,29 euros el kilo). En su lista de ingredientes enumeran los mejillones chilenos (Mytilus chilenis), agua y sal. Tienen 105 kilocalorías por 100 gramos de producto, 3 gramos de grasas (0,7 gramos de grasas saturadas), 2 gramos de hidratos de carbono (0 gramos de azúcares), 17 gramos de proteína y 0,8 gramos de sal.

Alcaparrones

Los hermanos mayores de las alcaparras se venden como Alcaparrones Hacendado en vinagre en un tarro de 360 gramos (180 gramos escurridos) a 2 euros (11,11 euros el kilo). Contienen alcaparrón, agua, vinagre (8,2%) y sal. Su valor nutricional por 100 gramos de producto es de 23 kilocalorías, 0,3 gramos de grasas (0,1 gramos de grasas saturadas), 1,4 gramos de hidratos de carbono (0 gramos de azúcares), 4,6 gramos de fibra alimentaria, 1,3 gramos de proteína y 4,3 gramos de sal. En este caso, un elevadísimo porcentaje.

Encurtidos

Otro clásico del picoteo que se vende en Mercadona como un Mix de encurtidos Hacendado en un tarro de 670 gramos (370 gramos escurrido), a 2,35 euros (6,35 euros el kilo). En su lista de ingredientes figuran las hortalizas en proporción variable: pepinillo, cebollita, aceituna verde y negra, mazorquita de maíz, pimiento rojo y ajo. Llevan además vinagre de vino, sal, potenciadores de sabor (glutamato monosódico, inosinato sódico y guanilato sódico). Su valor nutricional por 100 gramos es de 40 kilocalorías, 3,1 gramos de grasas (0,6 gramos de grasas saturadas), 0,9 gramos de carbohidratos (0,5 gramos de azúcares), 2,1 gramos de fibra, 1,1 gramos de proteína y 1,75 gramos de sal.

