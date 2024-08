Will Smith le pide a David Bisbal que opine sobre su canción 'Work of Art' subido en su coche

Will Smith y David Bisbal Youtube

Will Smith ha anunciado que lanzará un nuevo disco, algo que no ha hecho en los últimos 20 años. Por ello, ha querido pedir la opinión de otros artistas de la industria antes de que el álbum salga a la luz. Los ha sometido a su 'Car Test', donde suben a bordo de su Audi con la música del actor a todo volumen.

En esta ocasión, el elegido ha sido David Bisbal. El cantante almeriense ha entrado dentro del coche de Will Smith para dar su punto de vista sobre un el primer 'mix'. Esto incluye su nuevo tema, 'Work Of Art'. Esta canción representa la vuelta del protagonista del 'Príncipe de Bel Air' a la música, y lo hace junto a su hijo, Jaden Smith. El cantante Russ también ha colaborado con él para esta canción.

El actor recibe a Bisbal en español y le ha llamado 'hermano'. Esto le ha encantado al intérprete de 'Ave María', quien le ha preguntado en qué punto se encuentra su aprendizaje de nuestro idioma. "Necesito practicar", le ha confesado el anfitrión.

Will Smith comparte su nuevo tema con David Bisbal

Smith le recuerda que está terminando su nuevo álbum, pero que esta canción es una primera muestra de cómo será. Nada más empezar, Bisbal le pidió que pusiera la música mucho más alta y se ha ajustado el cinturón de seguridad.

Llega el momento en el que la voz del hijo del actor hace su aparición en la canción: "Debería ser una sorpresa, pero ese es mi hijo, Jaden". Bisbal confiesa que también es un fan del que fue el protagonista dela nueva versión de 'Karate Kid': "También lo amo".

Bisbal no duda en ponerse a tocar las palmas y cantar junto a la música del actor, quien ha declarado que "necesita eso" en su canción. "Claramente, vas a hacer el remix", le ha prometido del ganador del Oscar. Al artista le ha entusiasmado la idea: "Oye, si me llamas, estaré allí contigo".

El veredicto del almeriense es muy claro: "Estar aquí contigo es un sueño para mí. Me encanta tu música, me encanta la parte del ritmo rápido". Ambos se despiden diciendo lo mucho que se quieren el uno al otro. A pesar de haberse publicado el 17 de agosto, probablemente el vídeo sea anterior, ya que la canción salió a la luz el 26 de julio.

Unidos por el boxeo

Los dos artistas ya habían coincidido anteriormente. De hecho, el pasado mes de julio actuaron en la Velada del Año, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. No ha sido el único de los que participaron esa noche en el Santiago Bernabéu que ha sido llamado por Will Smith para subirse en su coche. Paulo Londra y Young Miko también escucharon 'Work of Art' con él.

Es necesario tener en cuenta la llegada de este disco supone un hito en la carrera de Will Smith en su faceta como cantante. A pesar de haber lanzado algunos 'singles', no había producido ningún disco completo desde el año 2005.