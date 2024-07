Velada del Año IV, en directo | Combates, invitados, artistas y toda la última hora sobre el evento de Ibai Llanos

Los combates individuales van a ser los siguientes: Agustín vs. Carrera, Guaynar vs. La Cobra y Viruzz vs. Shelao. En cuanto al dos contra dos, femenino, los equipos son: Zeling y Nissaxter y, por el otro lado, Alana y Amablitz. Por último, los nueve participantes que se medirán en el Rey de la Pista serán Roberto Cein, Peldanyos, Aldo Geo - Unicornio, Folagor, Skain, Karchez, Sezar Blue y Peliganger.