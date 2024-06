Ibai desvela el nombre del artista sorpresa que estará en 'La Velada del Año 4': una leyenda de Hollywood

A falta de un mes para la celebración del gran evento, Ibai Llanos ha confirmado este jueves el nombre del artista que se unirá a los cantantes ya confirmados para actuar en 'La Velada del Año 4'. Hace unas semanas, el 'streamer' desveló la lista de los cantantes que se subirán al escenario del Santiago Bernabéu el próximo 13 de julio. En esta ocasión serán, nada más y nada menos, que Julieta Venegas, Paulo Londra, Bizarrap, David Bisbal, Young Miko, Nicky Jam y Anuel AA.

Sin embargo, por aquel entonces no estaban todos confirmados. El propio Ibai Llanos anunció que faltaba alguna sorpresa por confirmar. Tras varios días de incertidumbre después de que el 'streamer' anunciara a través de sus redes sociales que este jueves desvelaría el nombre del último confirmado, el creador de contenido ha despejado las dudas y ha confirmado el nombre del artista sorpresa de este año. Se trata, nada más y nada menos, que de Will Smith.

Así lo ha confirmado el propio Ibai a través de su canal de 'Twitch' y sus redes sociales. El actor estadounidense regresará a sus inicios y ofrecerá una actuación musical a todos los asistentes de 'La Velada del Año 4'.

WILL SMITH INVITADO ESPECIAL A LA VELADA DEL AÑO 4. pic.twitter.com/0csNdBMumW — Ibai (@IbaiLlanos) June 13, 2024

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de teorías sobre quién podría ser el último artista sorpresa. El propio Ibai fue el encargado de abrir el debate confirmando en sus redes que este mismo jueves confirmaría el nombre y que, mientras tanto, lanzaba su apuesta: David Bustamante.

Tras su publicación en 'X', los usuarios de redes sociales publicaron cientos de comentarios con los nombres de los artistas que podrían actuar. Uno de los más repetidos fue Bad Bunny. Sin embargo, finalmente, ha sido Will Smith quien se ha sumado a última hora al cartel de cantantes invitados a 'La Velada del Año 4'.

Ibai Llanos se ha configurado en los últimos tiempos como uno de los creadores de contenido de nuestro país con más repercusión a nivel mundial. Si ha habido algo que ha conseguido el vasco a lo largo de su trayectoria es batir récords, no solo con sus emisiones de 'Twitch', sino también con los eventos que organiza.

Uno de ellos es 'La Velada del Año', el gran evento que este año celebra su cuarta edición y que, en esta ocasión, tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 13 de julio. Los combates son el eje central del evento. Sin embargo, si ha habido algo que también ha conseguido atraer a miles de jóvenes al evento son sus actuaciones musicales.

El año pasado, Ibai Llanos apostó por artistas de la talla de Estopa, Rosario Flores, María Becerra o Feid, entre otros. Este año, el 'streamer' ha dado un paso más en su evento y ha logrado que artistas como Julieta Venegas, Paulo Londra, Bizarrap, David Bisbal, Young Miko, Nicky Jam o Anuel AA actúen en el evento. A todos estos cantantes se suma ahora Will Smith.

¿Cuáles son los combates de 'La Velada del Año 4'?

El pasado mes de marzo, Ibai Llanos confirmó cuáles serían los combates de 'La Velada del Año 4' en evento de presentación que tuvo lugar en el Teatro Victoria de Barcelona. Este año, los combates son los siguientes: Carrera VS Agustin51, Guanyar VS La Cobra, Viruzz VS Shelao y Plex VS El Mariana.

Además, como novedad, habrá un combate doble: Zeling & Nissaxter VS A Alana & Ambalitz. Y no solo eso. También tendrá lugar durante el evento lo que se conoce como un "rey de la pista". Tal y como anunció el propio Ibai, se trata de un combate donde diez creadores de contenido pelearán sobre el ring uno contra otro hasta que solo quede un ganador.

Los participantes de este "rey de la pista" son: Roberto Cein, Aldo, Unicornio, Folagor, Skain, Karchez, Sezar Blue, Pelicanger, Will y Peldanyos.

Como ya se ha mencionado anteriormente, 'La Velada del Año 4' de Ibai Llanos tendrá lugar el próximo 13 de julio en el estadio Santiago Bernabéu. El creador de contenido ha conseguido hacer 'sold out' vendiendo todas las entradas disponibles. Sin embargo, todos aquellos que se hayan quedado sin tickets podrán seguir el evento a través del canal de Twitch del propio Ibai Llanos de forma completamente gratuita.

El evento se podrá seguir en Twitch utilizando la aplicación de la plataforma de iOS y Android, o bien a través de la propia página web oficial de Twitch. El acontecimiento también se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de Ibai Llanos.