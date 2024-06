Así están los fichajes del Madrid de baloncesto: una renovación clave, la duda de Garuba e Ibaka, cerca

La hoja de ruta del Real Madrid de baloncesto está trazada. Tras abrochar su 37ª Liga, los blancos comienzan a moverse en los despachos para perfilar su plantilla de cara a la temporada que viene. Uno de los principales cabos a atar se encuentra pegado a la pista, engrasando entre bambalinas la maquinaría blanca: Chus Mateo.

Únicamente ha necesitado dos temporadas para conquistar todos los títulos posibles. Desde que recogió el testigo de Pablo Laso en 2022, el entrenador madrileño ha ganado al menos un título a lo largo de sus tres temporadas al frente del Real Madrid. La Liga Endesa se le resistía, pero ya ha tachado su nombre en la lista tras la victoria contra UCAM Murcia.

Resultados que desembocarán en una renovación por dos temporadas más, hasta junio de 2026, cuando cumpliría cuatro campañas dirigiendo al Real Madrid. Una continuidad difícil de conseguir. Desde que Lolo Sainz se marchara en 1989, solo Pablo Laso ha sido capaz de enlazar más de tres temporadas en el banquillo. Por el camino se quedaron Luyk, Obradovic, Scariolo y Joan Plaza. Otros cumplieron dos o ni siquiera alcanzaron el año. Una ausencia de estabilidad solucionada a lo largo de la última década y media.

La exigencia en el Real Madrid siempre es alta. Existen jugadores que no soportan la presión, pero Hezonja pertenece al lado contrario. Segundos después de haber conseguido la Liga Endesa, el croata se lastimaba por la Euroliga perdida. "Hemos ganado tres títulos, pero me gustaría hablas de más. Me siento mal por el que perdimos. El equipo es mi familia, me recibieron con los brazos abiertos", explicó.

Declaraciones que no suenan a despedida. El propio Mario dejó clara su postura. "Me gustaría devolver todo este cariño con más años aquí y más títulos. Ahora empieza la temporada de oficina y ojalá estemos aquí otra vez para devolver a la gente lo que se nos escapó". Todavía no está cerrada su renovación, pero tanto el club como jugador caminan en la misma dirección. Pese a los cantos de sirena provenientes del Partizán o Panathinaikos.

Incógnita Garuba; Ibaka se acerca

En el apartado de llegadas, dos nombres sobresalen por encima del resto. Usman Garuba y Serge Ibaka. El pívot de 22 años ha jugado las tres últimas temporadas en la NBA, desde que fuera elegido con el número 23 por Houston Rockets en el Draft de 2021, está preparando su vuelta al baloncesto europeo y, en concreto, al equipo en el que se formó. Aunque duda sobre sí apurar sus opciones NBA.

Su llegada, en cualquier caso, no estaría condicionada al aterrizaje de Ibaka en la capital española, que parece más cercano. A las puertas de los 35 años y tras 14 temporadas en la NBA, su regreso a Europa ha sido satisfactorio. Solo Lessort y Nebo han valorado más esta Euroliga en su posición.

El Bayern de Múnich está interesado en una renovación, pero él parece más predispuesto a volver a Madrid, donde ya jugó unas semanas en 2011 debido al cierre patronal de la NBA. Su llegada no cierra las puertas a Garuba, cuya decisión se mantiene en el aire. Renovación para Chus Mateo y Hezonja; Ibaka más cerca y Garuba en duda. Así inicia el Real Madrid su temporada de oficina.