La Eurocopa echa a andar: Alemania se coloca en la casilla de salida ante una rocosa Escocia

La Eurocopa ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Restan de 24 horas para que comience a rodar el balón en el torneo futbolístico más esperado del verano. Inicia con la incertidumbre que genera ser uno de los más abiertos de las últimas ediciones. Ningún combinado parte con el cartel de favorito, aunque Francia arranca un escalón por encima de España, Portugal, Inglaterra y Alemania, la anfitriona tiene mucho que decir.

Los de Nagelsmann buscarán dar continuidad a las sensaciones extraídas de sus amistosos ganados ante Francia y Países Bajos e iniciar su andadura con buen pie. Para ello, recupera a Toni Kroos, timón del Real Madrid que vuelve al combinado teutón para disputar sus últimos partidos como jugador profesional. "Toni es importante para nosotros, puedes darle el balón en cualquier momento. Es un jugador clave para todos, pero sobre todo para los jóvenes. Me costó convencerle. Me dijo que sólo participaría si sentía que podíamos ganar algo con el equipo. Y luego dijo: 'Sí, hagámoslo'", destacó Nagelsmann, que ha llamado a Emre Can para sustituir al enfermo Pavlovic.

Además de Kroos, la expedición teutona cuenta con constelaciones que brillan por sí mismas como Musiala, Wirtz, Gündogan, Rüdiger, Neuer... Y eso que Hummels o Goretzka lo verán desde casa. Alemania, que no ha superado la fase de grupos en los últimos dos Mundiales y cayó en octavos de la Euro 2020, contará con el apoyo de la grada. Delante Escocia, una selección sólida, que por momentos peleó con España por el liderato de la clasificación y llegó a afligir la primera derrota de la era Luis de la Fuente.

"Nos hemos preparado bien, estamos listos y esperamos poder demostrarlo. La mayoría de los jugadores ya han participado en partidos importantes, así que estoy seguro de que lo llevarán bien. Todos están en plena forma, vuelan, desesperados por ser los elegidos y están listos para salir", afirma Steve Clarke, seleccionador escocés. No hay nada más peligroso que un equipo seguro de lo que hace y Escocia humaniza ese intangible por encima del resto.

Duelo en la grada

El partido no debería tener ningún sobresalto, pero ha sido declarado de alto riesgo debido al desplazamiento masivo de la afición escocesa, la Tartan Army. Hasta 100.000 escoceses han viajado a Múnich, tan solo 10.000 con entrada, para presenciar el directo el debut de su selección. La expectación ha superado las expectativas con creces.

Se trata del primer partido de un gran torneo que vivan los aficionados escoceses fuera de sus fronteras desde el Mundial 1998. La pasada Eurocopa se celebró en Reino Unido. Todos bajo el grito de guerra No Scotland, no party. Chocarán con el fervor del público local que convertirá en una olla a presión todo estadio en el que Alemania dispute partido alguno.

La selección de Alemania para la Eurocopa 2024 EFE

Alemania y Escocia darán el pistoletazo de salida a una Eurocopa distinta, que contará con un formato diferente al resto. La fase de grupos, formada por seis grupos de cuatro equipos cada uno, la superarán los dos primeros clasificados y los cuatro mejores terceros. Es decir, los cuatro terceros que más puntos hayan obtenido pasarán a la siguiente fase.

Esto eleva el valor de cada gol porque en caso de empate entre los terceros, la diferencia goleadora primero y el mayor número de goles anotados después, definirá qué selección accede a octavos de final. Se disputarán 36 partidos de grupos a lo largo de las dos primeras semanas del torneo, todos ellos serán retransmitidos en abierto.