Una española advierte tras su experiencia en 'barrio rojo' de Tokio: "Te pega la clavada padre"

Antes de viajar, es importante averiguar si algunas áreas de la ciudad a la que vamos son más peligrosas que otras. No todas las calles son seguras o adecuadas para visitar con la familia. Y, aun así, algunas de ellas son atractivos turísticos de sus respectivas ciudades.

La 'tiktoker' Alba Jiménez Ferri (@albajimfre en TikTok) ha comentado sobre lo que se conoce como 'el Barrio Rojo' de Tokio, comparándolo con el de Ámsterdam. Su publicación ha superado las 327.000 visualizaciones y los 19.600 'me gusta'.

En el vídeo, se observa un error inicial por parte de la creadora. Varios comentarios le han señalado que, al principio, pronunció mal el nombre de esta zona. Además, también escribió en el rótulo "Kabuchiko", en vez de "Kabukicho".

Ha comenzado su visita explicando varias historias que cuentan las "malas lenguas" sobre lo que ocurre en este barrio. Indica que muchos bares y restaurantes están regentados por la mafia japonesa: "Si hay alguien con quien no quieres buscarte problemas, es con ellos".

Avisa de que le han dicho que, algunas personas que trabajan como relaciones públicas en esas calles, ofrecen bebidas gratuitas o muy baratas a los turistas. Cuando realmente llega el momento de pagar dice que te pegan "la clavada padre". En ese momento, te obligan a pagar miles de euros por la cuenta.

Otra de las cosas con las que la 'tiktoker' avisa de que hay que tener cuidado es con nuestras consumiciones. Al parecer, algunas personas habrían detectado que alguien había introducido droga dentro de ellas y se habrían aprovechado del estado en el que los dejaba para atracarlos en un cajero.

Espectáculos para adultos y Godzilla

Después de explicar esto, comenzó su recorrido por el barrio. En él, señaló que hay numerosos locales de "entretenimiento adulto" y salas y máquinas expendedoras que describió como "extrañas". No obstante, aclaró que esto último se puede encontrar en todo el país. Además, entre los edificios destaca la cabeza de una estatua gigante de Godzilla.

A pesar de esto, quiso defender este barrio y aclaró que es una de las zonas más turísticas de todo Japón. Según su opinión, visitarlo es una experiencia "muy guay" y, si no se entra en ningún local de "apariencia dudosa", no debería haber problemas.

De hecho, en uno de los comentarios se lee: "He estado en una de las peores zonas de Kabukicho y dentro de los locales subversivos y no tuve ningún problema". "Es un barrio muy chulo. Efectivamente, si no entras en bares raros no hay ningún problema", dice otro. Algunos indican que lo que se vive en esas calles no es nada comparado con lo que ocurre en otras ciudades.