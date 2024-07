Una andaluza que vivió en Cataluña revela la gran diferencia que encontró: "Me chocaba mucho"

Son mucha las diferencias que encontramos dentro de las diferentes regiones de España. Cada Comunidad Autónoma tiene su propia cultura, gastronomía, expresiones y, muchas veces, su propia lengua. Por ello, mudarse de una a otra implica cambiar muchas de nuestras costumbres.

Por esa misma razón, una 'tiktoker' ha compartido en un 'post' lo que más le llamó la atención. La creadora del vídeo es Elena (@elenayfamilyy en TikTok), una joven de Sevilla que vivió entre seis y siete años en Lleida. Su publicación ha superado las 159.600 visualizaciones y está cerca de los 3.000 'likes'.

El primer ejemplo que mencionó la creadora de contenido es la manera en la que se refieren a este aperitivo: "A las aceitunas, que así las llamamos aquí y en gran parte de España, las llaman olivas". También cambia la forma de referirse a la ropa. Para hablar de ropa vaquera, allí dicen ropa tejana.

"Hay una cosa que me enfadaba", ha confesado. Se trata de que a ella no le fue sencillo encontrar buen jamón. De hecho, ha explicado qué hay que hacer para probarlos: "Si querías comer un buen bocadillo de jamón serrano, tenías que irte a una tienda en la que se dediquen especialmente a eso. Y allí sí encontrabas uno bueno. Eso sí, te clavaban lo más grande".

En relación a esto, indica que pedir un desayuno en un bar es mucho más caro que en Andalucía. La forma de tomarlo tampoco es igual. Según ella, las tostadas no son lo más común. En Lleida lo normal es pedir un bocadillo: "Como te lo cobran a precio de bocadillo, no puedes desayunar como aquí. Aquí lo harías por tres y pico, cuatro y pico... Allí ni de broma".

Por último, también ha contado lo mucho que le impactó la primera vez que vio a los "castellers". Explica que los encargados de coronar esa "torre humana" son niños, debido a su peso. Tal y como le ha recordado una de las personas que han visto el vídeo, esta figura es el "enxaneta".

¿Tostadas o "torrades"?

En los comentarios, muchos usuarios han indicado que sí es típico pedir tostadas, aunque no se les llame así. "Elena, no sé dónde has ido pero te aseguro que en Cataluña hay tostadas. Las llamamos 'torrades' y las hacemos con tomate", le ha aclarado una de las personas que han visto el vídeo.

"Aquí en Cataluña hay muy buen jamón. Yo he vivido en Sabadell y ahora vivo en Tarragona y no he tenido ningún problema para comer una 'torrada' con jamón o 'pernil', como se le llama aquí", ha comentado otro.

Por último, le han recomendado la 'coca de recapte', un plato típico catalán. Está hecho con una base de masa de pan, sobre el que se añade 'escalivada' con verduras asadas. También puede añadirse butifarra o anchoas, según el gusto de cada uno. Elena ha admitido que ya la ha probado y que le encanta.