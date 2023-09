El caso de los Paxon contra Google: muere el padre al caer por un puente tras seguir las órdenes de Maps

Los familiares del estadounidense Philip Paxon han presentado una demanda contra Google por su fallecimiento en un accidente de tráfico el pasado 30 de septiembre de 2022. La fecha no era una cualquiera. Se trataba del día del cumpleaños de una de las hijas pequeñas del matrimonio. La lluvia torció los planes y, finalmente, la fiesta se celebró en casa de unos amigos de la familia. Una vez finalizada la celebración, Alicia, la mujer de Philip, regresó a casa con las niñas, mientras que él se quedó ayudando a recoger.

Lo que ningún miembro de la familia Paxon imaginaba ese día es que ese sería el último momento en el que verían con vida a Philip. Para poder volver a casa, el estadounidense decidió utilizar la aplicación de Google Maps. La familia se había mudado hace poco a Hickory (Carolina del Norte) y todavía no conocían bien las carreteras de la zona. Philip siguió al detalle las indicaciones para regresar a casa. Sin embargo, las órdenes de la aplicación le llevaron a un puente parcialmente derrumbado que no contaba con señalización. Debido a la inestabilidad de la estructura, el padre de la familia cayó desde una altura de seis metros y falleció en el acto.

Según ha dado a conocer la CNN, en la demanda se exponen las preocupaciones que habían mostrado anteriormente los vecinos de la zona sobre la seguridad del puente. Durante mucho tiempo, los ciudadanos de Snow Creek instaron a las autoridades a arreglar la estructura, ya que predecían que en algún momento podía ocurrir una tragedia como está. Entre las peticiones, se encontraba la de reparar por completo el puente o instalar unas barricadas. Sin embargo, nunca fueron escuchados.

Philip Paxon junto a su mujer y sus dos hijas.

Por este motivo, la familia Paxon ha presentado una demanda por la muerte de Philip. La denuncia no solo va a dirigida a las dos compañías locales culpables del mal mantenimiento del terreno y el puente, sino también a Alphabet, la empresa matriz de Google. El motivo por el que la familia se ha querellado contra la entidad es porque consideran que las indicaciones de la aplicación Maps fueron erróneas y que fue este fallo el que provocó la muerte de Philip.

El abogado de la familia, Robert Zimmerman, ha emitido un comunicado en el que se señala a Google como principal culpable de que varios conductores tomaran esa peligrosa ruta, a pesar de las quejas de los vecinos de la zona por el mal estado del terreno. Según la familia, la matriz Alphabet no actualizó en ningún momento el sistema de navegación, ni tampoco marcó la carretera como cerrada.

"Descubrimos que Google Maps dirigió erróneamente a los automovilistas como el Sr. Paxson hacia esta carretera colapsada durante años, a pesar de recibir quejas del público en las que se exigía que Google arreglara su mapa y sus indicaciones para marcar la carretera como CERRADA", explican en el comunicado.

Tras lo ocurrido, Google ha enviado un comunicado a la CNN donde lamenta lo ocurrido. "Nuestro objetivo es proporcionar información de rutas precisa en los mapas, y estamos revisando esta demanda", han asegurado desde la compañía.

Por su parte, la mujer de Philip, Alicia, ha expresado su deseo de ser escuchada y entendida por la situación que está atravesando. "Nuestras hijas me preguntan cómo y por qué murió su papá, y me faltan palabras que puedan entender porque, como adulta, aún no puedo comprender cómo los responsables de las indicaciones del GPS, y del puente, pudieron actuar con tan poca consideración por la vida humana", ha añadido.

Otra de las personas relacionadas con el caso y que también ha expresado su opinión ha sido Larry Bendesky, socio gerente de Saltz Mongeluzzi Bendesky y también abogado de la familia. "Su confianza en Google Maps, y el fracaso de los encargados de las carreteras y los puentes en hacer su trabajo, le costaron la vida", ha puntualizado.

Al parecer, según informa la CNN, Google había recibido directamente varias solicitudes por parte de los residentes de la zona para que se cambiara la ruta. "No se puede cruzar esta carretera. El GPS envía a la gente por aquí, lo que es especialmente peligroso para los vehículos de emergencia", decía una de los mensajes emitidos a la compañía.

Según la información aportada por la CNN, la misma afectada recibió un mensaje de Google asegurando que la sugerencia estaba siendo revisada. "Gracias por compartir tus conocimientos. Le informaremos cuando se publiquen los cambios", añadieron.

