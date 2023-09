Esta es la ciudad de España que más dinero gasta en fiestas: ha invertido 10,6 millones de euros este año

Si hay algo por lo que se conoce a los españoles en el mundo entero es por su fama de fiesteros. Los Sanfermines, las Fallas de Valencia, la Tomatina de Buñol, los Carnavales de Cádiz o la Feria de Abril de Sevilla son algunas de las fiestas con más repercusión a nivel nacional e internacional. Además de los millones de españoles que disfrutan de ellas cada año, cada vez son más los turistas extranjeros que no quieren perderse la celebración de estas festividades. Y es que unir música, diversión, tradición y la mejor gastronomía hace que las fiestas en España sean uno de los planes favoritos de los ciudadanos.

Ahora, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado la base de datos de los Presupuestos de las Entidades locales correspondiente al año 2023, que permite analizar al detalle los gastos presupuestados por los municipios españoles. De este modo, los ciudadanos pueden obtener información sobre cuál es la deuda a la que tienen que hacer frente los diferentes ayuntamientos, el coste que supone el mantenimiento de la vía pública o incluso cuánto dinero destinan a la celebración de las fiestas.

Si se analiza el apartado 'fiestas populares y festejos', se puede conocer cuál es la ciudad o municipio de España que más dinero ha destinado este año para la celebración de sus fiestas. En esta ocasión ha sido Valencia, que ha gastado un total de 10.653.122,92 euros en festejos. Uno de los más populares es la fiesta de Las Fallas, que se celebra cada año entre el 15 y el 19 de marzo y que congregan a cerca de dos millones de visitantes. Pero no es la única gran celebración que se da en la ciudad. También destacan otras como el homenaje a la Virgen de los Desamparados, las fiestas del Corpus Christi, la Feria de Julio o el 9 de octubre.

Siguiendo el ranking, el segundo puesto lo ocupa la ciudad de Barcelona, que este año ha dedicado 10.150.625,20 euros a la celebración de sus fiestas. En su caso, algunos de los festejos más importantes que se celebran a lo largo de la temporada son: L'ou com balla, el Día de Sant Jordi, las fiestas de La Mercè o la Fiesta Mayor de Gracia o Sants.

La tercera ciudad española que más dinero ha destinado a fiestas ha sido Sevilla, con 8.756.576,17 euros. La Feria de Abril es, sin duda, uno de sus grandes eventos. Este año casi dos millones de personas han disfrutado de uno de los eventos más esperados por los sevillanos. Por detrás de Sevilla se encuentra Santa Cruz de Tenerife, con 7.000.000,00, y Málaga, con 6.887.266,99. El 'top 10' de ciudades que más dinero gastan en fiestas lo completan: Huelva, Cádiz, Vigo, Bilbao y Alicante.

A todos los anteriormente mencionados le siguen otras ciudades como Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de la Laguna, Palma, Marbella, Coruña, Córdoba, Fuenlabrada o Fuengirola. Fuenlabrada, que ocupa el puesto número 19 en la lista, se trata del municipio de la Comunidad de Madrid que más dinero invierte en fiestas, con un total de 2.863.577,19 euros.

Hay que tener en cuenta que, de los datos que facilita Hacienda, no se pueden extraer comparaciones. El motivo principal es que no todos los municipios desglosan ese capítulo en sus presupuestos. Es el caso, por ejemplo, de Madrid capital. Además, cabe destacar que no todos los Ayuntamientos incluyen exactamente los mismos conceptos bajo el epígrafe de 'fiestas populares y festejos'.

El hecho de que no todos los municipios y ciudades desglosen sus partidas dedicadas a las fiestas hace que no se puedan realizar comparaciones entre municipios. Sin embargo, ha habido algunos casos que han llamado especialmente la atención. Y es que hay pequeños municipios de España con un número muy bajo de habitantes que invierte importantes cantidades de dinero en sus fiestas.

Es el caso, por ejemplo, de Torelló, un pequeño municipio de Barcelona con cerca de 14.000 habitantes ha invertido 2.177.283,58 euros. Esto supone un gasto de aproximadamente 153 euros por vecino. Pero llama más la atención el caso de Talarrubias, en Badajoz. Este año han gastado 1.619.500,00 euros en fiestas con una población de poco más de 3.000 habitantes. En este caso, el gasto por vecino es de unos 473 euros.

